Havne vil øge sikkerheden: - Det er et ansvar, vi har

AALBORG:Fritids- og lystbådehavnene i Aalborg Kommune er hyggelige oaser for mange brugere og gæster, og nu opgraderer de sikkerheden yderligere, for nu kan de hver især blive certificeret som "Sikker Havn".

Certificeringen skal ifølge Aalborg Kommune skabe opmærksomhed på redningsudstyret, sikrer fast rutine med kontrol og skaber synlighed for havnens brugere, og det skal konkret sikre, at den enkelte havn har tilstrækkeligt med rednings- og sikkerhedsudstyr til en hurtig førsteindsats, hvis uheldet er ude. Kommunen medfinansierer sikkerhedstiltagene.

Rapport for hver enkelt af havnene, som kommunen har fået udarbejdet, viser hvor der skal sættes ind Foto: Martin Damgård

- Når vi ser på de statistikker, der sker for uheld rundt omkring i de danske havne, og når vi kan gøre det bedre og komme langt for forholdsvis små penge, så synes vi, at det vil være rigtig godt, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Sikker Havn certificering er en selvcertificeringsordning, udviklet af FLID (Fritids- og Lystbådehavne I Danmark) og søsportens foreninger, der bruger lystbådehavne.

Redningsstandere

TrygFonden har desuden medvirket, og leverer redningsstandere, redningskranse og informationsskilte uden omkostninger for havnene.

Aalborg Kommune har for Hou Havn, Hals Bådehavn, Hals Jollehavn, Hals Erhvervshavn, Mou Bro, Nibe Bådehavn, Nibe Jollehavn, Marina Fjordpark, Skudehavnen, Vestre Bådehavn og Nørresundby Lystbådehavn fået udarbejdet og betalt en rapport, der viser, at der var behov for sikkerhedsopgraderinger for i alt 600.000 kr. i havnene.

Rapporten for hver havn indeholder en oversigt over risikosteder, eksisterende og anbefalet nyt udstyr, inklusive forslag til redningsudstyr samt et prisoverslag.

By og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) mener, at man kan komme langt med sikkerheden for små penge. Arkivfoto: Peter Broen

- De er kommet med nogle anbefalinger til, hvad der kan laves af ændringer. Vi gjorde faktisk lidt det samme i forbindelse med sikkerheden nede på havnefronten, der havde vi også en af de der konsulenter til at gå det hele igennem, siger Jan Nymark Thaysen (V)

Et nyt flag

Selve certificeringen er gratis, og med beviset modtager den enkelte havn bl.a. et Sikker Havn flag og et Sikker Havn logo til havnens hjemmeside.

- Vi vil gerne have det flag, ligesom man gerne vil have et blåt flag ved stranden, for det er et kvalitetsstempel, der signalerer, at her har vi styr på tingene. Det er en glad smiley, der hænger, siger rådmanden.

Blandt andet Aalborg Sejlkub skal nu certificeres som sikker havn. Foto: Martin Damgård

Som supplement til de obligatoriske krav anbefales også nogle frivillige anbefalinger som eksempelvis tovværk nær vandoverfladen, langs visse kajstrækninger, belysning af faste redningsstiger, ekstra håndslukkere på broerne og opsætning af rækværk langs kajer, hvor mange færdes og børn leger.

Hos Aalborg Nørresundby Fritidshavne (ANF) er man i fuld gang.

Redningsudstyr

- Det er en løbende proces, som vi gik i gang med for nogle år siden. Det er et spørgsmål om redningsudstyr i havnen, og hvis der sker brand i en havn, hvor skal brandbilen så køre hen, siger daglig leder og administrator af ANF, Peter Simonsen.

Han er godt tilfreds med, at der foreligger en rapport, der viser, hvor der skal sættes ind

- Nu ved vi, hvordan vi skal lave det, hvis vi vil højne sikkerheden i havnene, siger Peter Simonsen.

Aalborg Kommune og havnene betaler i fællesskab for de nye sikkerhedstiltag. Foto: Martin Damgård

Han mener, at det er helt naturligt med øget fokus på sikkerheden.

- Jeg tænker, at det er et ansvar, som vi har for de folk, der bevæger sig på havnen. Det må vi tage på os som klubber, så folk ikke kommer til skade. Heldigvis er der ikke ret mange, der kommer til skade. Men en eller to er også en eller to for mange.

Han mener, at problematikken omkring sikkerhed hos havnene under ANF er en anden end omkring den centrale havnefront.

- Folk træder forkert

- Her kommer folk måske om aftenen og skal ombord på deres båd, og så træder de forkert og falder i vandet, og der er ikke en levende sjæl omkring dem. Omkring Jomfru Ane Gade er det lidt andre problematikker.

Hos ANF skal man købe de stiger og redningskranse, der skal til, og med rapporten har man nu fået en konkret huskeliste, som man kan tjekke op på.

- Vi skal primært have lavet nogle opslag og nogle skilte, hvor ikke-brugere kan se, hvor de skal hen. Og hvor hjertestarter, redningsstiger og alle de der forskellige ting er anbragt i havnen, siger Peter Simonsen.