12. august er det 90 år siden, at Spritten blev indviet med pomp og pragt. Claus Holstein, adm. direktør for Aalborg Havn, var med sin familie til juleballerne på fabrikken som barn og så med som ung, da det hele brød sammen i 1980'erne og et deprimeret Aalborg skulle genopfinde sig selv. Foto: Martin Damgaard