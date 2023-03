Før var hegn et fyord - nu vil stort parti have det op langs havnefronten

AALBORG:Et hegn langs havnefronten i Aalborg som en ekstra sikkerhed mod ulykker har i årevis været en tilbagevendende diskussionen i Aalborg.

En diskussion, der er blusset op, når der er sket en ulykke langs den centrale havnefront, som bl.a. da 21-årige Oliver druknede tilbage i februar 2022 efter en bytur. Hidtil har politikerne været faste i kødet i en afvisning af et hegn. Men nu har Venstres byrådsgruppe skiftet mening.

- Det er noget, som vi er klar til at kigge på, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Aarhus Havn har opsat hegn langs en del af havnefronten, og det inspirerer nu Venstre i Aalborg. Arkivfoto: Henrik Bo

Han har været en tur på havnen i Aarhus, hvor man netop har sat hegn op som en ekstra sikkerhed.

- Jeg er blødt op i min opfattelse, for i Aarhus er det også en præmis, at det ikke er en 100 procent sikkerhed, men et supplement. Den præmis køber alle, for du kan ikke hegne noget 100 procent, siger Jan Nymark Thaysen.

Et supplement

Han ser et hegn som et supplement til de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger på havnen i Aalborg som kameraovervågning, mere lys og redningstiger.

- Vi har jo snakket en del om, om man lukker havnen af, og om det bliver træls, men hegnet syner ikke så voldsomt, som jeg havde frygtet, siger rådmanden om hegnet i Aarhus.

By- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) går nu ind for et hegn på havnefronten i Aalborg. Arkivfoto: Peter Broen

Her har man nogle steder sat permanent hegn og andre steder midlertidige vinterhegn. Ifølge rådmanden har man i alt købt cirka 1200 meter hegn til omkring 10 mio. kr.

- Det er dyrt, men det er jo den prioritering, som vi må tage, siger Jan Nymark Thaysen.

Holdningsændring

Tidligere har rådmanden ellers bl.a. udtalt, at han ikke ser "det som løsningen, det gør jeg langtfra. Lidt belastet af viden, så ved jeg, at selvom vi har hegn på Limfjordsbroen, så er der ikke mange forlængede weekender, hvor der ikke bliver optaget en ungersvend, der går balancegang på gelænderet på Limfjordsbroen".

- Vi har været imod hegn, hvis det bliver sat op i blinde, men hvis der er nogle steder med specielle udfordringer, hvor vi kan få gavn af det, så er vi også klar til at kigge på, om vi skal supplere den sikkerhed, som vi har i dag.

Fornuftige løsninger

Rådmanden nævner også, at han hele tiden har sagt, at i forhold til havnesikkerhed er kommunen interesseret i at kigge på, om det kan forbedres, og om der kan laves nogle fornuftige løsninger.

- Mine embedsfolk siger også, at det ikke er fordi, at man bandlyser hegn, men man vil bare ikke skyde i blinde - man vil sætte det op på, hvor det giver mening.

I Aarhus er der brugt millioner på at opsætte hegn på dele af havnefronten Arkivfoto: Henrik Bo

Bundlinjen er i hvert fald, at Venstres byrådsgruppe nu går ind for hegn.

- Vi er ikke modstander af, at et hegn kan være et supplement til sikkerheden dernede.

Lågeløsninger

Rådmanden peger bl.a. på, at man i forbindelse med opsætning af et hegn i Aalborg har kig på lågeløsninger ud for hver enkelt redningsstige, som man har rigtig mange af.

- Jeg var jo lidt bange for, at man kom til at blænde stigerne af, men det kan faktisk laves rigtig smart.

Aarhus Kommune har i øvrigt også været forbi havnefronten i Aalborg og bl.a. set på de overvågningskameraer, som Aalborg har fået indført langs et stykke af havnefronten.