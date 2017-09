Havregrød satte ild til gryde

AALBORG: En ældre kvinde stod natten til lørdag op for at koge sig en portion havregrød, da hun følte sig utilpas. Kvinden nåede dog ikke at koge grøden færdig, før hun måtte lægge sig.

Gryden kogte tør og brød i brand, og kvidens lejlighed på Skelagervej i Aalborg blev fyldt med os og røg, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

- Det var naboer og genboer, som hørte kvindens røgalarm klokken tre. De fik straks ringet 112, siger indsatslederen.

Han nåede hurtigt frem til lejligheden, hvor han fandt kvinden, som havde lagt sig på gulvet. Hun blev kørt til Aalborg Universitetshospital.

- Ikke fordi, hun var dårlig af røgen, men på grund af hendes almentilstand, siger Søren Korsgaard.

Der var kun gået ild i selve gryden. Ilden havde ikke nået at få fat i køkkenet.