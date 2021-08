Heidi er kommet videre: Jeg var helt lost i alle de muligheder

AALBORG:Indtil nu har 104 ledige i Aalborg har fundet vej til en erhvervsuddannelse gennem et såkaldt uddannelsesløft. Det er det højeste antal nogensinde, og nu skal to nye uddannelsesambassadører indfri kommunens ambitioner om at få endnu flere til at benytte sig af ordningen.

- Uddannelsesløft er en unik mulighed for som ledig at gå fra ufaglært til faglært eller at bytte en forældet erhvervsuddannelse ud med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Som tallene viser, bliver 2021 for alvor året, hvor vi med uddannelsesambassadørerne får sat turbo på, at flere ledige griber denne mulighed, siger beskæftigelseschef Jesper Dahlgaard i en pressemeddelelse.

47-årige Heidi Petersen er en af de borgere, som har brugt tilbuddet om personlig vejledning fra kommunens uddannelsesambassadør og Center for voksenvejlednings rådgivere.

Hun arbejdede tidligere som buschauffør, men fik tre diskusprolaps, som efterfølgende har gjort det umuligt at fortsætte i samme branche. For hende var vejledningen altafgørende.

- Jeg var lost. Alle uddannelser har fået nye navne, og hvilke sider man skal ind at kigge på, er en jungle. Alt dette fik jeg vist og forklaret, så jeg kunne finde rundt i det. Havde de ikke gjort det, så havde jeg ikke stået her i dag, fortæller Heidi Petersen, der nu studerer til industritekniker på Techcollege.

Sammen med Heidi tog en rådgiver fra Center for Voksenvejledning ud for at se på uddannelser, der kunne matche hendes drømme - og fysiske begrænsninger. Siden operationen for diskusprolaps kan hun nemlig ikke foretage tunge løft eller drej med hovedet fra side til side. Og drømmeuddannelsen fandt hun på besøget hos Techcollege.

- Jeg fik sådan et sug i maven. Det var spændende, og jeg havde lyst til at gå hen og rode i maskinerne. Det kløede i fingrene. Derefter stoppede jeg med at kigge efter andre uddannelser, forklarer hun.

Det er vigtigt, at de ledige bruger muligheden for uddannelsesløft, for selvom det går godt med beskæftigelse, så bliver det i fremtiden sværere at klare sig på det danske arbejdsmarked, hvis man er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

- Beskæftigelsen er ganske vist kommet stærkt igen ovenpå Covid. Det betyder også, at vi er en i situation, hvor vi risikerer, at man i nogle brancher mangler kvalificeret arbejdskraft, mens der går ufaglærte rundt i ledighed. Derfor er det vigtigt, at man som ledig bruger de muligheder, der er for at uddanne sig, understreger Jesper Dahlgaard.

Uddannelsesløft Normal ordning med 80 procent af dagpengesatsen (min. 30 år) kan benyttes af dagpengemodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet erhvervsuddannelse, daggpengemodtagere, der har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år (forsøg til og med 2022), dagpengemodtagere, der er faglærte og har anvendt erhvervsuddannelsen inden for de seneste 5 år - men har lægelig dokumentation for, at vedkommende ikke længere kan anvende sin tidligere gennemførte erhvervsuddannelse på arbejdsmarkedet (forsøg til og med 2022), jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet erhvervsuddannelse - kan få et uddannelsesløft til et grundforløb på hidtidige ydelse. Midlertidig ordning med 110 procent af dagpengesatsen (min. 30 år) kan benyttes af dagpengemodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet erhvervsuddannelse. VIS MERE

Voksenlærlinge Målgruppen er ledige og ikke-faglærte, der er fyldt 25 år inden uddannelsen påbegyndes. Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte. VIS MERE

Voksen- og efteruddannelsessystemet er dog komplekst. Derfor har Jobcenter Aalborg, 3F Aalborg, HK Nordjylland og Metal Aalborg via puljemidler ansat to uddannelsesambassadører, som en ekstra indsats i 2021 og 2022. Deres opgave bliver netop at give ledige overblik og motivation til at uddanne sig, fortæller projektleder Katrine Rytter.

- Vi ved fra nationale evalueringer, at vejledning og tilegnelse af mere viden om individuelle uddannelsesmuligheder styrker lysten til at uddanne sig. Vejledning spiller en afgørende rolle for realiseringen af den politiske ambition om, at flere ufaglærte bliver faglærte, siger hun.

En af de to nye uddannelsesambassadør tager hånd om vejledningen af ledige på det institutionsneutrale Center for Voksenvejledning, og den anden skal samarbejde med arbejdsmarkedets parter for at informere og vejlede om uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen, så flere borgere finder frem til et uddannelsestilbud.