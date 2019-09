Heldig nordjyde får spækket bankkontoen

NØRRESUNDBY: For en heldig nordjyde blev årets sidste sommerdag også dagen, hvor han eller hun kunne sætte en million gode, danske kroner ind på bankkontoen.

Efter lørdagens lottotrækning stod det nemlig klart, at en spiller, som har købt sin kupon hos Min Købmand i Nørresundby, har vundet en million kroner på millionærgarantien, hvor man kan vinde den store gevinst uden at have så meget som et rigtigt tal på sin lottokupon.

Ud over spilleren i Nørresundby, kan to andre danskere også kalde sig millionærer efter trækningen. Førstepræmien på seks millioner kroner tilfalder en lottospiller i Ry, og i Odder Kommune kan en Plus-spiller glæde sig over sin million.

Danske Spil har endnu ikke hørt fra vinderne.