Helenius takker AaB-fans for flot gestus: - Jeg fik kuldegysninger over hele kroppen

FODBOLD:Nicklas Helenius fik tre point, tre scoringer og ikke mindst en kæmpe oplevelse med sig fra 4-1-sejren over AaB. Her kunne han glæde sig over, at det ikke alene blev til tre point. Det blev også til klapsalver rettet mod ham fra AaB-fans. Den gestus gik ikke ubemærket hen.

- Jeg fik kuldegysninger over hele kroppen. Det var stort. Det vil jeg gerne sige. Det er noget, jeg er stolt og beæret over. Jeg har jo haft en fantastisk tid her i AaB. Jeg havde en sindssyg god kemi med fansene, da jeg var her i klubben, siger Nicklas Helenius.

Helenius har da heller ikke glemt sit fodboldmæssige ophav. Han tilbragte sin ungdomstid i AaB, hvor han var en del af en af de mest talentfulde årgange i klubbens historie. Nogle vil endda mene, at Helenius' årgang, der også rummer spillere som Kasper Kusk, Jakob Ahlmann og Mathias Wichmann blev en af de vigtigste i AaB's historie, da de kom op og gjorde en forskel, da det så meget svært ud for klubben.

- Jeg vil altid have et hjerte i klubben. Det er min moderklub. Jeg har også et hjerte i Silkeborg og er glad for at være i klubben, men AaB vil altid have en stor plads hos mig, siger Nicklas Helenius.

Tremålsskytten havde ikke lige regnet med, at han ville stå efter kampen og være den helt store helt, men det var dog blevet meldt op, at Helenius havde en vis erfaring med at score mange mål lige netop på Aalborg Portland Park.

- Jeg jokede lidt med Sebastian Jørgensen og Nicolai Vallys inden kampen om, at jeg havde lavet to hattrick her på stadion, men jeg havde sgu ikke lige regnet med, at jeg skulle score et tredje i den her kamp. Særligt ikke hvis du havde spurgt mig i pausen. Det er da sindssygt fedt, siger Nu ligger han lunt på topscorerlisten, hvor der er muligheder for at komme til tops, da Mikael Uhre 11 mål ikke bliver forøget. Helenius er efter sine tre mål mod AaB noteret for 10 scoringer.

- Jeg har været været lige ved at blive topscorer to gange tidligere i Superligaen. Det går man jo altid efter. Hvis Vallys eller Sebastian Jørgensen bliver topscorer, så bliver jeg også glad for det. Jeg kan jo heller ikke score mine mål uden mine holdkammerater, siger Nicklas Helenius.

Den tidligere AaB-angriber er nu anfører for Silkeborg, og som en ægte leder er han hurtig til at sende ros videre til sine holdkammerater.

- Det er sjovt, fordi vi bliver ved med at arbejde på at gøre det bedre, selvom vi har gode resultater nu. Vi er gode til at holde hinanden op på, at vi skal arbejde videre. Jeg er stolt af at være anfører for sådan en gruppe, siger Nicklas Helenius.

Nu ser det godt ud for Silkeborg og Helenius, der tager masser af selvtillid med fra Aalborg.

- I princippet er vi otte point foran. Vi skal forsøge at få det bedste ud af hver kamp, som vi gjorde i denne kamp. Hvis vi kan sætte spillet op, som vi gjorde, da AaB gik lidt højere op i anden halvleg og er så knivskarpe til at udnytte mellemrummene, så kan det blive godt, siger Nicklas Helenius.