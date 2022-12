Helt nyt koncept for orangeri på vej: Og så har det en fordel

AALBORG:Forestil dig et sted, hvor du kan sidde og være tæt på naturen og nyde livet - og så uanset om det regner eller blæser.

Læg dertil, at du over kaffen eller et glas vin kan læne dig tilbage og notere dig, at du oven i købet er ret så klimabevidst.

Ja, så har du egentlig opskriften på den vare, som det nye partnerskab "Upcycling Orangeri" ønsker at levere til interesserede kunder.

Nemlig et orangeri, der er opført af genbrugsmaterialer, som ovenikøbet er renset for miljøskadelige stoffer.

Bag partnerskabet "Upcycling Orangeri" står Titan Nedbrydning A/S, ingeniør- og bæredygtighedsrådgiverne Frandsen & Søndergaard K/S og Arkitektfirmaet Nord A/S - og snart skal de levere det første klimabevidste orangeri i Aalborg.

Til glæde og til gavn for beboerne i Plus Boligs afdeling 25 på Riishøjvej.

Jeppe Kofoed (tv.) fra Arkitektfirmaet Nord A/S og Hans Ulrik Møller fra Titan Nedbrydning A/S (th.) Her ses de på Titan Nedbrydning A/S's lager i Aalborg. Foto: Lise Sastakauskas Østergaard

- Plus Bolig har allerede en del af de elementer, vi skal bruge. Betonelementerne og termoruderne, for eksempel, fortæller Hans Ulrik Møller, der er markedschef hos Titan Nedbrydning A/S.

- Derfor var det oplagt at bygge Aalborgs første upcyclede orangeri lige netop her.

Upcycling Orangeri Upcycling betyder at genbruge materialer, som ellers skulle være behandlet som affald.

Upcycling Orangeri er et byggekoncept i form af et 50 m2 stort orangeri. Det består af brugte betonelementer som fundament, termoruder i en trækonstruktion og murede gavle af brugte mursten.

Alle materialer er screenede for miljøskadelige stoffer. titan-nedbrydning.dk VIS MERE

Understøtter det sociale fællesskab

Ideen om at tage brugte byggematerialer og upcycle dem til noget nyt udspringer af grønne ambitioner.

Ifølge Videncentret for Cirkulær Økonomi står bygge- og anlægsbranchen står for 4,5 millioner tons affald om året, hvilket svarer til 30 procent af den samlede mængde affald i Danmark.

Her vil partnerskabet Upcycling Orangeri mindske mængden af spildaffald - i første omgang ved at vise, at man sagtens kun bygge med genbrugsmaterialer.

- Men udover at løse udfordringen med, at byggebranchen udleder meget CO2, understøtter vores upcyclede orangeri også det sociale fællesskab i boligforeningen, siger Hans Ulrik Møller.

Titan Nedbrydning A/S har mange genbrugsvinduer på lager. Derfor var det oplagt at bygge orangerier. Foto: Lise Sastakauskas Østergaard

- Ofte er det jo ikke mange måneder om året, man kan sidde ude og nyde sin kaffe, men her kan beboerne mødes ude oftere, siger Jeppe Kofoed, der er arkitekten bag orangeriet.

Vil skubbe til omstillingen

Lige nu er det beboerne på Plus Boligs afdeling 25 på Riishøjvej, der kommer til at nyde godt af det upcyclede orangeri.

I fremtiden håber Hans Ulrik Møller og Jeppe Kofoed, at andre også kan få gavn af deres grønne byggeprojekt. Børnehavner og plejehjem, for eksempel.

Det kræver dog særlige tilladelser, før det kan lade sig gøre.

I byggebranchen er den store udfordring nu, at genbrugsmaterialer er svære at CE-mærke, fortæller Hans Ulrik Møller. Derfor holder Upcycling Orangeri sig til at bygge i mindre skalaer.

CE-mærkning Et CE-Mærke er et kvalitetsstempel og en garanti for byggematerialet.

Ifølge Videncentret for Cirkulær Økonomi er det svært at CE-mærke genbrugsmaterialer, fordi CE-mærkningens standarder tager nemlig udgangspunkt i produktionen af nye byggematerialer. Genbrugte og genanvendte byggematerialer passer derfor typisk ikke ind i det eksisterende system for CE-mærkning. vcob.dk VIS MERE

- Vi holder vores orangeri lige under 50 kvadratmeter, fordi det er under bygningsreglementets krav for sikkerhed, forklarer Jeppe Kofoed.

I fremtiden håber både han og Hans Ulrik Møller at kunne skubbe til den grønne omstilling i byggebranchen. Blandt andet drømmer de om, at fremtidens byggebranche i højere grad vil upcycle byggematerialer til større byggeprojekter.

Hans Ulrik Møller (tv.) og Jeppe Kofoed (th.) vil med Upcycling Orangeri skubbe til den grønne omstilling i byggebranchen. Foto: Lise Sastakauskas Østergaard

- Det er den vej, vi skal, fastslår Jeppe Kofoed.

Prisen for et upcyclet orangeri ligger på omkring en halv million, og der er Michael Lund A/S, som stor for opførelsen.

Netop nu er man ved at klargøre til at opføre orangeriet, som forventes færdigt sidst på vinteren/starten af foråret.