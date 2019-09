Hemmeligt fusionsmøde mellem topfolk: Spar Nord drøftede fremtid med Sydbank

NORDJYLLAND:Toppen i Sydbank og konkurrenten Spar Nord mødtes i sidste måned i al hemmelighed på neutral grund for at drøfte, om der var basis for at indlede samtaler om et fremtidigt samarbejde. Det erfarer Finans fra flere kilder.

Nyheden om det hemmelige møde kommer i forlængelse af, at Sydbanks formand, næstformand og to andre bestyrelsesmedlemmer under stor dramatik forlod banken tirsdag - blandt andet på grund af uenighed om den fremtidige strategi.

Efter flere år med en negativ udvikling og økonomiske problemer i Sydbank ønskede de fire ifølge Finans' oplysninger at ændre strategien.

Den fastslår, at banken kun skal indgå i fusioner og opkøb, hvis Sydbank efterfølgende er den fortsættende bank. De fire nu fratrådte bestyrelsesmedlemmer ønskede også at drøfte mulige fusioner og opkøb med større banker.

Udover formand Torben Nielsen deltog fra Sydbank også administrerende direktør Karen Frøsig på mødet i august. Fra Spar Nord deltog administrerende direktør Lasse Nyby og bestyrelsesformand Kjeld Johannesen.

Efter mødet har Torben Nielsen ifølge Finans’ oplysninger rejst spørgsmålet i bestyrelsen, om ikke tiden var moden til at ændre på strategien. Et forslag, som Karen Frøsig ifølge Finans’ oplysninger var forbenet modstander af.

Ifølge en bankekspert ville en sammenlægning af Sydbank og Spar Nord ellers give god mening.

- De kan klare sig hver for sig, men de ville stå stærkere, hvis de slog sig sammen. Men det ville give en række dobbeltfunktioner specielt i hovedsæderne, som ville føre til nedlæggelse af stillinger, siger Lars Krull, seniorforsker på Aalborg Universitet, til Finans.