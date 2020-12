Henrik Bach Nielsen dømt for vold

AALBORG:Landsretten i Aalborg har torsdag dømt den nordjyske formand for Dansk Ishockey Union, Henrik Bach Nielsen, skyldig i vold under en bytur.

Natten til lørdag den 2. marts 2019 var Henrik Bach Nielsen på Old Games Pub i Aalborg. Her opstod en kontrovers mellem ham og en anden værtshusgæst.

Ifølge anklagemyndigheden mødtes Henrik Bach Nielsen efterfølgende med en 24-årig bekendt og fik ham til at uddele tæv til voldsofferet, som han tidligere på aftenen var raget uklar med.

En videoovervågning fra værtshuset, som blev afspillet i retten, viste, at Henrik Bach Nielsen pegede på voldsofferet, og umiddelbart derefter sprang den 24-årige frem i den retning, hvor der blev peget og slog den anden mand i gulvet.

Den 24-årige blev dømt for vold i byretten.

I retten forklarede offeret, at han forud for voldsepisoden havde en samtale med Henrik Bach Nielsen om en hændelse, der skete for mere end 30 år siden.

Herefter var der opstået dårlig stemning mellem de to.

- Den (dårlige stemning red.) skabte jeg, for jeg sagde, at han ikke skulle hilse på mig, for jeg kunne godt huske, hvad der skete dengang, forklarede offeret i retten.

Den beskrivelse af forløbet, blev bekræftet af offerets kæreste.

Henrik Bach Nielsen kunne ikke huske, at have talt med offeret den aften og afviste at kende ham.

Overrasket over sigtelsen

Hockey-formanden havde anket byrettens dom på 30 dages betinget fængsel, som blev afsagt i november sidste.

Han fortalte i retten, at han var overrasket over at politiet i første omgang indkaldte ham til afhøring.

- Jeg troede, at jeg skulle ind som vidne, men jeg kom ind som sigtet. Det havde jeg i min vildeste fantasi ikke troet, sagde Henrik Bach Nielsen.

Han afviste, at havde beordret den 24-årige til at slå offeret, selv om det på videoen kan ses, at Henrik Bach Nielsen peger i retning af offeret, umiddelbart inden den 24-årige slår ham.

- Jeg peger, det er uomtvisteligt. Men om jeg peger på ham, det synes jeg ikke, man kan se i videoen. Nu er det lang tid siden, men sådan som jeg husker det, var der noget larm eller bevægelse i den retning, sagde han.

Anklager Jesper Sønderup lagde i sin producere vægt på, at der var troværdige forklaringer fra både offeret og hans kæreste og at den 24-årige intet motiv havde for at slå - udover hvis han var blevet opfordret til det af Henrik Bach Nielsen.

Forsvarer Troels Lind Pedersen skar ifølge egne ord ind til benet og lagde vægt på, at ingen kunne sige noget om, hvad der foregik inde i hovedet på Henrik, da han pegede. At han pegede betød ifølge forsvareren ikke, at Henrik havde tilskyndet den 24-årige til at slå offeret.

Landsretten vurderede på lige fod med byretten, at Henrik Bach Nielsen var skyldig i vold i forening ved at have opfordret den 24-årige til at slå offeret og stadfæstede dommen på 30 dages betinget fængsel.

