21-årig hentede jagtgevær og skød familiens hundehvalp

NIBE:En 21-årig mand hentede et jagtgevær hos sin far, gik ud i værkstedet og afkortede det og sluttede af med at skyde familiens hundehvalp og begrave den.

Det hele forgik om natten 6. november sidste år i Nibe-området, og onsdag blev han så idømt to et halvt års ubetinget fængsel.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Det er dog våbenbesiddelsen af jagtgeværet, der udløser stort set hele straffen. For den 21-årig tog efterfølgende det oversavede jagtgevær og patroner med hjem og gemte det under sengen.

I Retten i Aalborg erkendte sig skyldig i tiltalen mod ham. Han forklarede, at han hentede jagtgeværet, fordi der var nogen, der havde truet ham, og at han opbevarede det under sengen for at kunne forsvare sig selv, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 21-årige havde dog ikke nogen forklaring på, hvorfor han skød familiens hund.

Jagtgeværet lå under den 21-åriges seng i omkring tre uger, inden han skaffede sig af med det. I den periode havde han dog også kommet til at affyre et skud op i loftet på sin bopæl under et skænderi med faren.

Ud over ulovlig våbenbesiddelse og aflivning af familiehunden, så blev den 21-årige også frakendt kørekortet i tre år, efter at have kørt spirituskørsel og for at have kørt uden kørekort.

Han modtog dommen, og sidder fortsat varetægtsfængslet.