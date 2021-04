Her åbner nyt corona-teststed i Aalborg

AALBORG:Region Nordjylland har, efter teststedet i Trekanten lukkede, været på udkig efter nye lokaler til et sted, hvor man kan tilbyde borgerne PCR-test.

Nu er stedet fundet, og mandag er poderne klar til at betjene borgere i Aalborg Øst.

Det nye teststed ligger på Niels Jernes Vej 6A i Aalborg Øst - ved Novi og Aalborg Universitet.

Det har været vigtigt for Region Nordjylland at åbne et nyt fast teststed med PCR-test i Aalborg Øst, efter at de lånte lokaler i Trekanten på Sebbersundvej ikke længere kunne bruges af regionen.

- Efter at Trekanten blev lukket, har vi kun haft ét PCR-teststed i Aalborg-området. Det har vi arbejdet hårdt på at få lavet om på. Det er vigtigt, at vi fandt et nyt sted, hvor vi var sikre på, at vi kan få lov til at blive – og så skal det selvfølgelig også leve op til krav om muligheder for offentlig transport, gode parkeringsmuligheder og egnede lokaler. Jeg håber og tror, at løsningen her er god for borgere i Aalborg Øst og det store opland sydøst for Aalborg, siger kontorchef for Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, Jacob Bertramsen i en pressemeddelelse.

67 teststeder i regionen

Med etableringen er regionen nu oppe på 67 teststeder.

Der er 46 steder med hurtigtest, som Falck står for. Her testes i næsen med en kort podepind. Hurtigtest bør ikke bruges, hvis man har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet. Her bør i stedet bruges en PCR-test.

Der skal bestilles tid til test på coronaprover.dk, hvis man ønsker tid til en PCR-test, som foretages med en halspodning. Der findes med åbningen i Aalborg Øst 21 testcentre i regionen, hvor det er muligt at få foretaget PCR-test.

Det er muligt at se testmulighederne på www.rn.dk/coronatest

Det nye teststed på Niels Jernes Vej 6a vil have åbent mellem kl. 9 og 19 hver dag, og tider kan allerede bestilles via coronaprover.dk.