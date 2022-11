Her er 13 af tidens bedste julefilm - én af dem er kåret til verdens bedste

Der findes så mange af dem, at det kan være svært at holde styr på, hvilke man skal nå at se, når den ikke står på arbejde, hobbies, madlavning, julebagning, julemusik og julegaveshopping.

Men julefilmen skal gennemtromles hvert år, og vi samlet en liste over de gamle klassikere, de animerede julefilm, de nyeste - og den bedste.

Gamle klassikere

1. En juleromance

En gammel klassiker der byder på ægte 90'er hår, sweaters og snedybte, som da far var dreng.

Enke Julie Stonerypher sælger sine lækre julekager til landsbyens beboere for at kunne betale husleje, da hun kort inden jul bliver arbejdsløs. Men det står klart, at det ikke er nok, da bankbestyreren, Brian, kommer på besøg i juledagene for at overrække alt andet end gode julenyheder.

Julie er for langt bagud med sine lån og skal sælge huset. Efterfølgende forsøger Brian at begive sig ud på de glatte veje, men kører galt, og inden længe befinder han sig til juleaften hos den kvinde i det hus, han netop har taget fra hende.

Julefilmen fra 1994 er skrevet efter Maggie Davies novelle af samme navn og har blandt andet Grease-stjernen Olivia Newton-John og hendes egen datter, Cloe Lattenzi, i hovedrollerne.

Kan streames på Disney+, HBO Max og Apple TV+.

2. Tror du på julemanden?

En ægte Disney-klassiker.

Da julemanden falder ned fra fraskilte Scott Calvins tag juleaften, tager Scott dragten på og begynder langsomt at ændre udseende til julemand.

Hans søn, Charlie, og Scott finder ud af, at den, der bærer dragten, også er julemand. Charlie overtaler sin far til at overtage jobbet som julemand, og mens både Scott og Charlie forstår, hvorfor han pludselig forandrer sig, er omgivelserne mere bekymrede: Hvordan reagerer familien, vennerne og kollegaerne – og vil de tro ham, når han fortæller, hvad der rent faktisk er sket?

Filmen kan ses på Disney+ og Blockbuster.

3. It's a Wonderful Life

Her er den. Verdens bedste julefilm.

Det er en gammel en af slagsen: Helt præcist er den fra 1946 og handler om forretningsmanden George Bailey, der uventet får besøg af sin skytsengel, da han vil springe fra en bro. Ulykkerne i hans liv har været mange, og han synes ikke selv, at han betyder noget for nogen. Men skytsenglen gør alt, den kan, for at vise ham, at det ikke er sandt, og at de mange ulykker har været alt andet end forgæves.

Filmen kan ses på Amazon Prime eller lejes på Blockbuster.

4. Muppets Juleeventyr (1992)

Filmen bygger på Charles Dickens' klassiske fortælling "Et juleeventyr", men bliver i denne version spillet med Muppets - og mennesker - i hovedrollerne. Skeptisk? Prøv den - og især hvis du har mindre børn!

Strenge Ebenezer Scrooge (spillet af Michael Caine) er sur på hele verden og behandler mildest talt sine medmennesker elendigt. Han får i sidste øjeblik chancen for at ændre sit liv i positiv retning, da han får besøg af tre ånder.

Kan ses på Disney+.

5. Alene Hjemme 1 + 2 (1990, 1992)

Altså, selvfølgelig er der ingen jul uden stakkels Kevin, der to år i træk ender med at fejre jul uden sin familie og bekæmper de to samme tyve (The Wet Bandits, som den ene så gerne vil kalde sig).

Du kender filmenes handling, medmindre du har levet under en sten. Men så er det vist også på tide at få dem set. TV 2 plejer gerne at sende dem omkring 500 gange i løbet af december.

Ellers kan de ses på Disney+ og Blockbuster.

Animerede julefilm

6. Polarekspressen (2004)

En dreng lærer en masse om venskaber, mod og om, hvad julen rent faktisk handler om, da han stiger ombord på et magisk tog, der har Nordpolen som destination.

Filmen bygger på en bog af samme navn af forfatteren Chris Van Allsburg, og denne gode julefilm har alt, hvad der gør julen til en magisk tid.

Filmen kan streames på HBO eller lejes på Blockbuster.

7. Klaus (2019)

Klaus er en nyere, rørende og eftertænksom spansk-amerikansk julefilm, der har alt, hvad en god historie skal have.

"Klaus" fortæller historien om, hvordan julemanden opstod. Jespers far ejer postvæsenet og har trods sine bedste forsøg aldrig formået at ændre ham fra forkælet til en produktiv ung mand.

I et sidste forsøg på at få ham til at blive voksen, sender han Jesper til Smeerensburg for at blive postbud, hvor han skal arbejde i en død og splittet by, der styres af to klaner.

Og så er der jo ham, der engang producerede legetøj, men som efter tabet af sin kone gik helt i stå.

"Klaus" er vurderet til at være en af de bedste animerede julefilm nogensinde.

Den kan ses på Netflix.

8. Arthurs julegaveræs (2011)

I "Arthurs julegaveræs" møder vi julemanden og hans familie, der blandt andre består af den smånaive søn Arthur, samt den grove og friske bedstemor. Sammen driver de det kendte familiefirma, der hvert år deler julegaver ud til verdens børn.

Men efter en ellers vellykket og velorganiserede uddeling af årets julegaver, viser det sig, at én enkelt gave mangler at blive uddelt. Arthurs bror, der står i spidsen for organiseringen, vil helst ignorere det, men tanken om, at et barn sidder uden en gave juleaften bliver for meget for Arthur, der beslutter at aflevere gaven selv.

Den kan ses på Netflix.

Nyere julefilm

9. The Holiday (2006)

Amerikanske Amanda (Cameron Diaz) og britiske Iris (Kate Winslet) er begge singler og har problemer med kærligheden, da de beslutter at bytte hus to uger i juleferien.

Filmen handler venskab, kærlighed og om at finde en ny vej i livet. Filmen har også Jude Law og Jack Black i hovedrollerne.

Filmen kan ses på Viaplay eller lejes på Blockbuster.

10. Love Actually (2003)

Det er næsten umuligt at sige "jul" uden også at sige "Love Actually", som har opnået kultstatus som romantisk julefilm. Vi følger forskellige skæbner i London, der alle flettes ind i hinanden. Skæbner som Emma, der finder ud af, at den halskæde, hun fandt i sin mands lomme, slet ikke var en julegave til hende og Mark, der erklærer sin kærlighed på dørtrinnet uden at sige et ord.

Og så er der den nye premierminister, der er alt andet end traditionel.

Ingen jul uden "Love Actually"!

Filmen kan ses på Viaplay eller lejes på Blockbuster

11. Elf (2004)

Buddy er vokset op blandt alferne på Nordpolen og tror på trods af sin størrelse, at han selv er en alf. En dag fortæller far-alf, hvor Buddy rigtig kommer fra, og han rejser derfor til New York for at finde sin biologiske far. På sin rejse finder han meget mere end bare det.

Den kan findes på HBO eller Blockbuster.

12. The Holidate (2020)

Sloane og Jackson er begge singler og hader julen, da det kun minder dem om, at de ikke har en kæreste at dele højtiden med. De aftaler derfor, at de fremover vil være hinandens dates til alle årets julearrangementer.

Den kan ses på Netflix.

Nyeste julefilm

13. Falling For Christmas (2022)

Denne julefilm er splinterny med ungdomsstjernen Lindsay Lohan i hovedrollen.

I filmen spiller hun en forlovet hotelarving, som efter en skiulykke får hukommelsestab og kommer sig med hjælp fra en flot hytteejer og hans datter.

Den kan ses på Netflix.

