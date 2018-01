220 nye lejligheder på vej i Aalborg

AALBORG: Et kuperet landskab, træer og buske, kolonihaver med grøntsager og en sø midt i det hele er, hvad der stilles de kommende beboere i det nye og anderledes boligprojekt Oasen på hjørnet af Ny Nibevej og Hobrovej i udsigt.

Bag byggeriet til 350 mio. kr., der indledes i april i år, og som omfatter 220 lejelejligheder, står aalborgensiske Calum.

I maj sidste år indbød ejendomsudviklingsselskabet fire teams bestående af arkitekter, ingeniører og totalentreprenører, som dystede om opgaven, og for nylig udpegede ejendomsselskabet i samråd med Aalborg Kommune og Arkitema Architects et hold bestående af HP BYG, akademiingeniørfirmaet Svend Poulsen og arkitekterne Kjær & Richter som vinder af konkurrencen.

- Vinderforslaget repræsenterede en løsning, der på fineste vis transformerer et i forvejen tilbygget område og en tidligere grusgrav til et utroligt attraktivt boligområde med ekstraordinære grønne kvaliteter. Vores intention er at løfte niveauet for, hvordan bæredygtighed og det bynære liv forenes samtidig med. at naturen hentes ind i lejlighedsbeboernes hverdag, fortæller adm. direktør i Calum Jakob Axel Nielsen.

Bygningerne bliver opført rundt om en tidligere grusgrav, der samtidig forandres til et rekreativt område med sø i bunden, grønne fællesarealer og legepladser. Beboere i de boliger, der ikke har egen altan eller terrasse, får mulighed for egen kolonihave på 15-25 m2, hvor der for eksempel kan dyrkes grøntsager.

Om baggrunden for den betydelige vægt på rekreative udenomsarealer siger Jakob Axel Nielsen:

- Undersøgelser blandt boligsøgende foretaget af analysevirksomheden Exometric viser, at noget af det vigtigste for beboere er adgang til grønne områder og forskning i øvrigt har dokumenteret, at træer, buske og græs mv. giver ro og har en afstressende effekt.

Søen, det kuperede landskab, de mange træer, buske og græsarealer kommer ifølge direktøren til at fungere som en oase i området, som inviterer beboerne til at komme ud af lejligheden og ud og nyde naturen.

- Med adgang hertil kan beboerne ikke blot slappe af i den nære natur, de får også en naturlig lejlighed til at møde hinanden. Det skaber liv og en god atmosfære, siger Jakob Axel Nielsen, der venter projektet færdigt i løbet af 2019.

For at understrege projektets grønne profil plantes der på den kommende Karen Blixen Vej en allé af træer, der naturligt leder ind til bebyggelsen.

Byggeriet bliver på 16.000 kvadratmeter fordelt på 220 lejligheder på fra 50 til 112 kvadratmeter.

Indledningsvist skal de eksisterende kontorbygninger, der siden 1979 husede TDC og før det Amtsgården, rives ned.