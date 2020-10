Her er 6 bud på oplevelser i efterårsferien - med og uden børn

Utzon på Havnefronten har gennem hele ferieugen aktiviteter, der - kulturligt nok - giver børn og deres voksne indsigt i, hvilke tanker man må gøre sig, når man bygger, hvad enten man er arkitekt eller bare bygger. En af aktiviteterne er at ”designe og bygge den største, mindste, vildeste eller hyggeligste hule”, en anden er en workshop med videospillet Sims 4, hvor man lærer ” at bygge huse fra bunden, hvor udgangspunktet er bæredygtige løsninger”. I løbet af ugen bygges der også med både Lego og græskar.

Kunst med kridtmaskine

På Kunsten er der også mulighed for andet end at se på udstillinger. I weekenden kan man være med til at lave et fællesmaleri i parken - og man bestemmer selv, hvor længe man vil være med - og i løbet af ugen kan man være kreativ med elastikker og tændstikker. Men Kunsten tænker også længere frem og hver dag tager museets kunstformidlere børn med rundt i udstillingslokalerne og går “på jagt efter særlige kunstværker på museet og snakker om, hvad vi oplever”.

De særeste hunde

Aalborg Teater spiller ugen igennem H.C. Andersen-eventyret Fyrtøjet. Et af de mest elskede, lokker teatret, som lover både "heks, prinsesse, dronning, gadedreng, soldat og ikke mindst de største og særeste hunde i litteraturhistorien". Mest for dem over fem, skriver teatret.

Foto: Lars Horn/Baghuset.

Grinegaranti i Zoo

Bliver vejret til at være ude er Zoo - naturligvis - parat med særlige tilbud i efterårsferien, der i øvrigt er sidste chance for at opleve havens dinosaurudstilling. Børnene kan for eksempel både lege arkæolog og lære at lave egne malerier i afrikansk stil. De kan også besøge Zoos nye træningscenter, hvor de kan få at vide, “hvordan og hvorfor vi træner dyrene i Zoo, og hvad det betyder for deres trivsel” , og så er der dinosaur-trylleshow - med grinegaranti, lover Zoo.

En tur i fangehullet

Aalborg Historisk Museum har sat sig for at vise børn, at der stadig findes gamle huse i Aalborg, ”selvom der i disse år bygges meget nyt”, så er der stadig mange gamle huse og steder rundt omkring i byen. Tirsdag og lørdag er der byvandringer, der begynder ved museet og slutter ved Aalborghus Slot. “Undervejs kigger vi på kalkmalerier, går ad smalle gader og dypper fingrene i de springvand, vi kommer forbi. Det hele slutter med et besøg i det mørke fangehul på slottet, hvor der både har siddet røvere og hekse” hedder det fra museet, der lover sjove aktiviteter undervejs. Turen tager halvanden time - og der skal følge en voksen med.

Foto: Aalborg Historisk Museum.

Den indre viking

Vil man uden for Aalborg og ikke kan nøjes med naturen, er Vikingecenter Fyrkat ved Hobro “fyldt med vikinger og aktiviteter for hele familien”- og det vil sige, at man kan “opleve fletning af kurve, buebyggeri og smedning på nærmeste hold, og har man lyst, kan man selv prøve kræfter med de mange vikingehåndværk”.

Foto: Nordjyllands Historiske Museum

For dem uden børn

Kunstgallerier Galerie Wolfsen, GW som nogen siger, har finurligt en dobbelt solo-udstilling i Skagen. Den ene solist er den abstrakte maler Peter Skovgaard, der fylder 60, og den anden er keramikeren Better Lubberts, der med galleriets ord laver krukker, der med “deres subtilt prangende farver spiller perfekt sammen med detaljerne i Skovgaards strøg og skvæt”.

Der er fernisering lørdag 10. oktober 11-17 og udstillingen fortsætter efterårsferien ud.

Galleriet Wolfsen har stor succes med deres pop-up galleri i Skagen. Foto: Peter Broen

Prostitution, rufferi og skumle værtshuse

Aalborg Historisk Museum har tirsdag en guidet gåtur i byens gader med forbrydelse og straf gennem 500 år som omdrejningspunkt, og museet lover historier om “alt fra hekse, røvere og mørke fangehuller til prostitution, rufferi og skumle værtshuse” - og det er ganske vist for denne byvandring må, oplyser museet ikke forveksles med de jubilæumsbyvandringer i anledning af 100 års dagen for opførelsen af Aalborg Arrest i Kong Hans Gade, som afvikles i dagtimerne i efterårsferien.De er nemlig udsolgt. Turen sætter af sted fra museet i Algade kl. 17 og varer halvanden time.

Byvandring i Aalborg. Foto: Claus Søndberg

Mærkelig på den fedeste måde

Aalborg Teater spiller i efterårsferien Teater Stuks forestilling “Fjende- eller ven?”, der handler om fire kvinder fra fire forskellige lande, der sammen er spærret inde. De er hver især undsluppet en katastrofe og skal sammen håndtere “en uoverstigelig katastrofe, der har vendt op og ned på den verden, vi kender. Det er, skriver en publikummer, mærkelig på den fedeste måde. Forestillingen vises hele efterårsferie - undtaget søndagene. Teatret spiller i ferien også parforholdskomedien "Blodbadets Gud", som NORDJYSKEs anmelder gav fem stjerne og kaldte "mere end morsom" og "fantastisk underholdende".

Venner eller fjender. Foto: Lars Horn/Baghuset

Kunst og colour

I Kunsthal Nord slutter udstillingen Inside Colour samtidig med, at efterårsferien gør. Så det er altså sidste chance for at få “et indblik i Bodil Nielsens mangeårige kunstneriske forskning i farvens rolle i den visuelle kunst og centrerer sig omkring billedkunstens potentiale til at skabe sansebårne og konceptuelle associative rum”. Skal man have hjælp til at forstå det, kan man møde op til en rundvisning onsdag 14. oktober kl.16 - eller allerede lørdag 10. oktober, hvor der først, kl. 14., er katalogrelease, og en time senere en samtale mellem kunstneren og Lars Brorson Fich, blandt andet arkitekturanmelder hos NORDJYSKE.

Inside Colour. Foto: Hans Holten

Blødgørelse af stivnede ansigter

Har man brug for eftertanke og et godt grin, har Teater Nordkraft og Comedyklubben tirsdag aften stand-up med Jonas Mogensen, Victor Lander og Tjelle Vejrup som "løsner de låste skuldrer, rusker i den sarte selvopfattelse, og blødgør de stivnede ansigter", lover arrangørerne, som mener, at "i denne tid trænger vi til at grine lidt af magthaverne, hinanden og måske især os selv".

Den nordjyske komiker Jonas Mogensen. Pressefoto

God ferie.