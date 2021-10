Her er AaB's startopstilling mod Viborg: Cifuentes skifter tre i forhold til seneste kamp

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes har rystet posen til mandagens kamp mod Viborg, hvor der er en tvungen ændring i forhold til den seneste kamp mod AGF.

Mathias Ross har karantæne, og derfor glider Anders Hagelskjær ind på pladsen som venstre stopper i AaB's bagkæde.

I venstre side er Frederik Børsting foretrukket i stedet for Jacob Ahlmann, der ellers fik chancen i Aarhus. Her måtte backen fra Brønderslev udgå med en mindre skade, som han dog er kommet over i den forgangne uge. Valget er dog faldet på Frederik Børsting, der kun fik en kort optræden i smilets by.

Den tredje ændring i forhold til den seneste kamp mod AGF finder man helt fremme i front, hvor Milan Makaric er sendt på bænken til fordel for Aleksandar Trajkovski.

Makaric måtte i lighed med Jacob Ahlmann udgå fra kampen i Aarhus med en skade, men bedømt ud fra de seneste dages træning i AaB er han dog kommet godt over den.