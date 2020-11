Her er Aalborgs nye erhvervsdirektør

AALBORG:Aalborg Kommune har fundet sin nye erhvervsdirektør. Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Poul Knudsgaard, som hidtil har været direktør og vice president i MAN Energy Solutions (tidligere MAN Diesel & Turbo) i Frederikshavn.

- Det bliver en særdeles spændende og vigtig opgave at være med til at skabe det bedste fundament for vækst og udvikling i Aalborg Kommune. Efter mange år som direktør har jeg lyst til at give noget tilbage til samfundet, at gøre en større forskel gennem andre for på den måde at bruge mine erfaringer til at skabe en anden type resultater. Jeg har en god forståelse for, hvordan man agerer som virksomhed og derfor også, hvordan det offentlige kan hjælpe erhvervslivet bedst muligt, siger Poul Knudsgaard i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, kalder den nye erhvervsdirektør "udviklingsorienteret og passioneret".

- Samtidig har han politisk tæft, ordentlighed og mod til at handle. Med sin store erfaring kan han sikre den bedst mulige erhvervsudvikling i Aalborg og Nordjylland, siger borgmesteren.