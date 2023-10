Her er årsagen til dronealarm i lufthavn

Nordjyllands Politi har nu opklaret, hvad der var for nogle droner, som udløste alarm hos Flyvestation Aalborg torsdag eftermiddag - to gange.

Der er en sikkerhedszone på otte kilometer omkring den militære flyvestation og den civile Aalborg Lufthavn. Det er for at undgå, at fly til og fra lufthavnen risikerer at ramme droner.

Første alarm

Flyvestationens første dronealarm torsdag lød omkring kl. 13. En ukendt drone var nået op over 40 meter inde i sikkerhedszonen.

Flyvestationen lukkede kortvarigt luftrummet og kontaktede Nordjyllands Politi, og det lykkedes at spore den uidentificerede drone.

Herfra blev dronen sendt op - lidt for højt. Foto: Peter Witten

Årsagen til dronealarmen skal findes i Aalborg Havn. Her ligger der p.t. tre flådefartøjer - to fra Holland og et fra Belgien.

- Det viste sig, at nogle fra besætningen på det belgiske flådefartøj havde fløjet en drone op i mere end 40 meters højde for at tage billeder af havnen og skibet, fortæller vagtchef Morten Axelsen fra Nordjyllands Politi.

Besætningen på flådefartøjet blev vejledt om, at de skal overholde reglerne for droneflyvning i Danmark. Dem kan du se på droneregler.dk.

Krigsskibene på besøg i Aalborg Havn vækker stor interesse. Foto: Peter Witten

Men få timer efter var den gal igen.

Torsdag kl. 17.30 lød dronelarmen igen hos flyvestationen, og luftrummet blev på ny lukket ned kortvarigt.

Endnu en ukendt drone var observeret for tæt på lufthavnen. Også den drone blev sporet.

Ulovligheder fra have

- Det viste sig at være en privatperson, der fra en have i Nørresundby havde fløjet for højt med en hobbydrone, siger Morten Axelsen fra Nordjyllands Politi.

Efter hvad han ved, endte også den sag med en advarsel og en opfordring til at sætte sig ind i reglerne for flyvning med droner.

25 gange om året

Flyvestation Aalborg konstaterer jævnligt ulovlige flyvninger med ukendte droner i sikkerhedszonen omkring lufthavnen. Typisk omkring 25 gange om året.

- Men to episoder på én dag er mange, bemærker presseofficer og major Morten Valentin fra Air Transport Wing på flyvestationen i Aalborg.

Han understreger, at de omkring 25 tilfælde om året med ulovlige droneflyvninger i sikkerhedszonen omkring lufthavnen er 25 for mange. Selv små legetøjsdroner kan udgøre en stor fare for flytrafikken.