Her er børnenes sommerferie i fare: Opråb skal hjælpe

AALBORG:Børnenes Kontor i Aalborg, der hvert år sender hundreder af børn på sommerferie i Nordjylland, er tæt på at kaste håndklædet i ringen.

Manglen på frivillige ledere er nemlig så stor, at det ser ud til at flere af de planlagte feriekolonier må aflyses.

- Lige nu ser det ud til, at jeg bliver nødt til at fortælle de lærere, som har indstillet børn til at komme på koloni, at de desværre ikke kan komme afsted alligevel, fortæller formand Nina Hav.

Hun har både forsøgt at rekruttere frivillige via sociale medier, og alt hvad hun ellers kan komme i tanke om af kontakter og netværk.

Men indtil nu er der desværre ikke nok, som har meldt sig, og sker der ikke noget inden tirsdag 6. juni, bliver organisationen nødt til at skuffe mange af de børn, der har set frem til at skulle afsted.

- Det er ikke noget værre end at skulle aflyse for de børn, der hele året har set frem til den ferie, som er den eneste, mange af dem får, siger Nina Hav.

Nina Hav, formand for Børnenes Kontor i Aalborg, er meget ked af den besked, hun bliver nødt til at aflevere på tirsdag, hvis ikke det lykkes af skaffe flere frivillige. Privatfoto

Pt. mangler Børnenes Kontor både ledere til en koloni for mindre børn i Sæby 1. - 8. juli, en koloni for lidt større børn i Tversted 8. - 15 juli og en koloni samme sted fra 15. til 22. juli. Så der er brug for mange frivillige, hvis regnestykket skal gå op.

- Vi har stadig enkelte frivillige fra tidligere år, der har meldt sig igen. Så vi regner med, at det kan lade sig gøre at lave en koloni for små børn og en for de lidt større, og dem fylder vi selvfølgelig op til randen, forsikrer Nina Hav.

Hun har ikke nogen forklaring på, hvorfor det er blevet så svært at skaffe frivillige. For det kneb også sidste år, men i år burde det hverken være udlængsel efter corona-indelukningen eller andet, der spiller ind.

- Så vi håber rigtig meget, at der er nogen, som vil hjælpe os. For på den måde gør man ikke alene en masse børn glade - man bliver også selv glad, selvom der selvfølgelig også er en del arbejde forbundet med at være sammen med så mange børn på en gang, påpeger Nina Hav.

Frivillige får selv en uges ferie med bespisning, hvis de tager med på koloni, og har man lyst til at være med, kan man blandt andet kontakte Børnenes Kontor via deres hjemmeside eller lindholm21a@gmail.com