Blindsmagning: Her er byens bedste billige bobler - vinderen er virkelig billig

Friske mousserende vine er noget, der passer ufattelig godt til sol, sommer, studenter og EM i fodbold. Derfor har vi her på Nordjyske vi allieret os med Anne Dahl, der er sommelier og barchef hos D'Wine i Aalborg og blindsmagt 11 mousserende vine med kun ét formål: At finde dem, vi bedst kan lide ud fra vores subjektive smag og blive enige om én karakter.

Feltet af bobler i blindsmagningen hos D’Wine. Foto: Henrik Bo

Blandt vinene til max 125 kroner har vi også fået ejer af D'Wine, Kristian Ishøy, til at snige en vin i en betydelig højere prisklasse ind i puljen. Kan vi så finde den dyre blandt de billige? Og kan vi lide den og også smage forskellen? Det kan du se i videoen.

1. Crémant De Bourgogne Comte de Tarville, Frankrig, 75 kroner (Testvinder OG Bedst til Prisen)

- Lækre aromaer af brioche, toast og smør. Let urtet. Tør og vellavet med god balance. Her er både modenhed, fylde, frugt og en lang eftersmag. Delikat mousserende fornemmelse, perfekt til de fleste. Skøn vin - og især til prisen. Nyd den alene eller til snacks, lys fisk og skaldyr.

Kan købes hos Rema1000

2. Crémant D'Alsace Calixte, Frankrig, 105 kroner (Godt køb)

- Dejlig næse med aromaer af brioche, smør og gule æbler. Høj modenhed og en anelse restsukker giver sødme og fylde. Det er frugtigt med en behagelig eftersmag, og har masser at byde på. Vellavet og flot vin. God til snacks og lette skaldyrsretter.

Kan købes hos Sigurd Müller

3. Crémant de Loire, Trésors, Frankrig, 119,95 kroner (god til skaldyr)

- Fine aromaer af pomelo, citrusfrugter, nektarin, gule æbler og bagværk. Moden og frugtig med fin smagsintensitet. Fremstår en anelse sødmefuld. Lidt kort eftersmag, men en fin vin. Lækker alene eller til skaldyr.

Kan købes i Salling Super

4. Francois Montand ICE, Frankrig, 99 kroner (sød og god til prisen)

- Indbydende aromaer af citrus, pærer, ferskner og bagværk. I munden meget sød. Det her er designet til at være sødt, og er man en rigtig sukkergris, er det helt perfekt. Vinen er vellavet og god til prisen sammenlignet med lignende typer vine fra andre producenter. For os blev det dog for sødt, og derfor giver vi en middel karakter. Men servér den med isterninger og friske jordbær eller hindbær - så er den perfekt til nye studenter, der er til søde sager.

Kan købes hos Holte Vinlager, Budolfi Plads

5. Cava Castellblanc Brut Naure, Spanien, 75 kroner (god til salte snacks)

- Virkelig slikket i aromaen med fornemmelser af grøn vingummi, ferskner og citrus. Egentlig frisk i udtrykket, men kommer til at fremstå lidt sur. I smagen er vinen let bitter og har en kort eftersmag og vil derfor passe godt til charcutteri og salte snacks.

Kan købes hos Skjold Burne

6. Anna Cold Hand Winery, Danmark, 125 kroner (frækt valg)

- Kirsebærfarvet med aroma af ribs, modne kirsebær og let overmodne røde bær. Sødmefuld med en blød mousse og fin balance. Frugtigt og sjovt indslag, men vinen mangler lidt kompleksitet og eftersmagen er kort. Oplagt som en sjov og anderledes velkomstdrink.

Kan købes hos Vin & Vin på Vestre Allé

7. Crémant de Bourgogne Lugny, Frankrig, 79,95 kroner

- Let svovlet aroma, der efter lidt tid i glasset også giver søde pærer, ferskner og bagværk. Tiltalende næse. I smagen frugtig og frisk, men en anelse i ubalance, hvor en fornemmelse af albedo - bitter hvid inderskal fra appelsin - desværre dominerer. Dog god til salte snacks på grund af det bitre.

Kan købes i Meny

8. Prosecco Organic Villa di Mare, Italien, 99 kroner

- Citrus, hvide blomster og fersken i næsen. Aggressiv mousserende vin, der giver fornemmelser af sodastream. Fremstår frisk og frugtig men har ikke så meget mere at byde på, og eftersmagen vil vi gerne have været foruden. Nyd den på en varm terrasse i solen.

Kan købes hos Vinspecialisten

9. Floralba Rosé Prosecco, Italien, 99,75 kroner

- I aromaen som at træde ind i en slikbutik. Dufter af vingummi. Sødmen dominerer, og der er ikke så meget andet end det at finde. Sødt, let og ukompliceret, men ikke nogen særlig vin. Drik den en varm dag på terrassen.

Kan købes hos Vinshoppen, Hadsundvej

10. Venturini Baldini, Lambrusco, Italien, 120 kroner

- Dyb bordeaux-farve, fine aromaer af kirsebær, marcipan og ribs. Fremstår desværre ikke særlig vellavet, når der smages på vinen. Den virker umoden med en grøn og udtørrende fornemmelse. Der mangler frugt og velsmag. Der er pænt med tanninbid, der gør, at denne vin måske vil være bedre til mad.

Kan købes hos Quist Wine, Budolfi Plads

Uden for placering. Llopart Ex Vite Gran Reserva Brut, Spanien, 2010 (669 kroner - den dyre vin)

- Indbydende aromaer af brioche, toast, croissant, modne stenfrugter og hasselnødder. Her er tydeligt alderspræg, hvilket også vidner om kvalitet. Tør vin med god syre og en cremet fornemmelse. Fyldig og moden. Det er, som prisen også vidner om, en klasse for sig – men det smager virkelig også godt.

Leveret til testen af D'Wine

Alle vinene er smagt blindt. Det vil sige, at vinene er blændet af, så vi under smagningen ikke ved, hvor de kommer fra, og hvilken forhandler der har leveret dem.

Vinforhandlerne har leveret vinene uden beregning.

