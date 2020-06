Her er datoen: Snart åbner Vestre Fjordpark

Regeringen har sat en stopper for udlandsrejser til badestrande i Sydeuropa, men fra den 5. juni kan du tage dig en velfortjent dukkert i Aalborg, når der igen kommer vand i Vestre Fjordpark.

Aalborg Kommunen har lavet en række sikkerhedsforanstaltninger, som gør det sikkert for dem at åbne.

- Markeringer på opholdsarealerne der gør det muligt at overholde det nødvendige afstandskrav på 1 meter både på det grønne areal og trædækket.

- Legepladsen og tårnet vil være afspærret og kan ikke benyttes.

- Tarzanbanen afspærres og 1 meter vippen, 3 meter vippen samt udspringstårnet vil være lukket for at undgå, at der opstår lange køer og for at undgå kontaktflader, som mange personer rører ved.

- Vandet udskiftes løbende, så der hele tiden er frisk vand i bassinerne.

Den 5. juni åbner kommunen også havnebassinet i Aalborg og Nibe Fjordbad. Her vil der også blive lavet tiltag, som sikrer at afstandskravet på én meter bliver overholdt.