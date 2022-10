Her er de flotteste huse - se hvad komite har valgt at præmiere i år

AALBORG:Renovering af en række almene boliger i Aalborg Øst, et nyt byggeri ved Aalborg Universitet, et etagebyggeri i Skalborg og nye højhuse på toppen af Sohngårdsholmsvej.

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg pegede traditionen tro på lidt af hvert, da den for kort tid siden afslørede årets modtagere af præmier for godt, sundt og smukt nybyggeri.

- Der er godt gang i byggeriet i Aalborg, og der bliver bygget rigtig meget. I Komiteen for bygningspræmiering har vi imidlertid ikke fokus på kvantiteten - men derimod på kvaliteten i byggeriet. Et godt byggeri skal skabe rammerne for det gode liv. Derfor tænker vi også udearealer og det grønne element med ind, når vi kigger på byggeriet. Det synes jeg, vi ser gode eksempler på med dette års præmiering, hvor vi både præmierer forskellige boligtyper og et byggeri på universitetet, forklarede by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V), som også er formand for Komiteen for bygningspræmiering.

Afsløringen forgik på Kunsten i Aalborg, og første modtager var renoveringen af det almennyttige boligbyggeri på Fyrkildevej 1 - 126, der fik en præmie for variation i boligformer samt frem- og tilbageryk i bebyggelsen, der har været med til at skabe semi-private områder, som beboerne har indtaget og gjort til deres egne. Bygherre på projektet er Himmerland Boligforening og transformationen er foretaget af Link Arkitektur, Arkitekterne Bjørk & Maigård samt landskabsarkitekter fra Arkplan (Rosseels Tegnestue).

Renoveringen af de almene boliger er lykkedes godt, mener komiteen Foto: Aalborg Kommune

Aalborg Universitets ny tværfaglige hus på Thomas Manns Vej 25 blev herefter præmieret for "et åbent og inspirerende byggeri, der binder campus sammen".

- Bygningen udstiller sit indhold til inspiration for studerende og forbipasserende. Inde er det især stueetagens organisering med en offentlig rambla, der underbygger projektets vision, og ude er det facaden og mødet med omgivelserne, hed det blandt andet i motiveringen af projektet, der er tegnet af Cobe Arkitekter og udført for Bygningsstyrelsen.

Universitetet har bygget et nyt tværfagligt hus på Thomas Manns Vej. Foto: Aalborg Kommune

Parkbyen på Egeparken 3 - 8 på toppen af Sohngårdsholmsvej blev præmieret for at være "en flot skulpturel højhusbebyggelse, indpasset i det grønne".

Højhusene er tegnet af Transform og bygget for Søren Enggaard A/S, og i motiveringen had det blandt andet:

- Parkbyen viser, hvordan det at arbejde i højden kan give værdi og kvalitet, både på terræn og som samlet volumen oplevet på afstand. Ved at sætte bygningerne i landskabet, strategisk placeret og roteret i forhold til hinanden, opnås en særlig skulpturel virkning, som giver området karakter og skaber levende grønne rum imellem bygningerne.

Oasen er rykket lidt væk fra det befærdede kryds på Skalborg Bakke. Foto: Aalborg Kommune

Sidste prismodtager var Oasen på Karen Blixens Vej 1 - 41 i Skalborg. Her mener komiteen, der er tale om "en vellykket boligbebyggelse med et flot bearbejdet parkerings- og landskabsprojekt":

- Oasen er et godt eksempel på et boligprojekt, der viser forståelse for stedet. Der er arbejdet med at skabe en spændende bebyggelse i en god skala, som både er med til at danne en fin front mod et meget trafikeret kryds og skabe et godt bomiljø på den anden side. Der er brugt få, men vellykkede, virkemidler som frem- og tilbageryk, variation i højden, markering af trappeopgang i facaden og to nuancer af tegl, som supplerer hinanden godt. Herudover har udearealerne fået særlig fokus, hvor man har lavet andet end blot en grøn plæne, hed det i begrundelsen.

Bebyggelsen er lavet af Kjaer & Richter A/S og bygget af Calum A/S.