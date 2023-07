Her er de mest populære uddannelser på Aalborg Universitet

AALBORG: Natten til fredag har 3801 ansøgere fået tilbudt at begynde på et studie på Aalborg Universitet.

Universitetet - der for sjette år i træk er kåret som Europas bedste ingeniøruniversitet af den internationale rangliste ’Best Global Universities’ - glæder sig over, at antallet af tilbudte pladser på civilingeniøruddannelserne er steget med fem procent.

- Jeg er rigtig stolt over, at vi i år kan tilbyde endnu flere ansøgere en studieplads på en af vores mange civilingeniøruddannelser. Samfundet, og Nordjylland, mangler ingeniører i stor stil, og derfor er det glædeligt, at vi kan være med til at imødekomme efterspørgslen, siger prorektor Anne Marie Kanstrup i en pressemeddelelse fra Aalborg Universitet.

47,2 procent af det samlede antal, der har fået tilbudt en studieplads, er tilbudt plads på uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Det er en lille stigning sammenlignet med sidste år.

Søgt nye uddannelser

Anne Marie Kanstrup er også glad for, at ansøgerne har fået øje på de nye uddannelser.

Især AAUs nye diplomingeniøruddannelse i Design og Anvendelse af Kunstig Intelligens er kommet godt fra start med 25 tilbudte studiepladser ud af 45.

- Vi tilpasser løbende vores uddannelsesportefølje ift. samfundets behov, og årets optagelsestal viser, at ansøgerne interesserer sig for at finde løsninger på nogle af verdens store udfordringer som eksempelvis klimakrisen, energikrisen og IT-sikkerhed, siger prorektoren.

De tre mest søgte

Der er dog andre studiepladser end indenfor civilingeniøruddannelserne, og det er her man finder de mest søgte studier.

De tre mest søgte uddannelser på Aalborg Universitet er:

• Medicin: 1990 (tilbudt optag til 188)

• Psykologi: 1528 (tilbudt optag til 197)

• Jura: 948 (tilbudt optag til 168)

Generelt er der dog sådan, at langt størstedelen af de kvalificerede ansøgerne får en plads på Aalborg Universitet.

Således er alle kvalificerede ansøgere på 69 ud af 78 bachelor- og professionsbacheloruddannelser, kommet ind. Det svarer til, at alle er kommet ind på 88,5 procent af de udbudte uddannelser. I 2022 var det alle kvalificerede ansøgere på 63 ud af 76 uddannelser, der blev tilbudt en plads.