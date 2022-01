Ny forpagter med store planer for Svalegaarden

Det har været noget af en nød at knække at få udvidet forretningen Svalegaarden til at levere andet end de klassiske selskabsarrangementer som barnedåb, konfirmationer, bryllupper, runde fødselsdage og begravelser.

For eksempel har det givet skiftende forpagtere bøvl, hvis de lagde sig fast på at have á la carte-menu en fredag, når der så kom en bestilling på et stort selskab. Så var det nemmere helt at udelade tilbuddet om, at man kunne komme ind fra gaden og bestille sin mad - og i stedet holde sig til selskaberne.

Men med en ny forpagter, så er det også kommet nye krav fra bestyrelsen, der har det overordnede ansvar.

Svalegaarden har en spændende historie og har nu fået en ny forpagter per 1. januar. Foto: Henrik Bo

Unge Simon Pedersen er ny forpagter af Svalegaarden i Hasseris.

Det siger Jan Krogh, der er bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Svalegaarden.

- Det har været vigtigt for os at finde en forpagter, der kan gøre Svalegaarden til et naturligt samlingspunkt for alle borgere i Hasseris og i Aalborg. Det skal ikke bare være stedet, hvor man kommer til bryllupper og runde fødselsdage. Der skal også være flere tilbud til borgerne, så de kan bruge Svalegaarden noget mere, siger Jan Krogh, der var med til at ansætte Simon Pedersen, der i flere år har drevet Restaurant Rusk i Brandstrupsgade - altid med flotte anmeldelser.

Simon Pedersen står også selv i køkkenet men kommer til at søge flere folk om ikke så længe. Foto: Henrik Bo

Faktisk kom de tidligere forpagtere også fra samme adresse i Brandstrupsgade og havde Restaurant Mest. Begge restauranter er fransk inspirerede, og meget af det franske har Simon Pedersen taget med sig til Svalegaarden.

- Jeg kommer ikke til at bestemme, hvad gæsterne vil have at spise til selskaberne. Men jeg vil gerne sikre, at de får mulighed for at vælge mad af høj kvalitet inspireret af både det danske og nordiske køkken, siger Simon Pedersen, der især har planer om at opgradere vinmæssigt.

- Jeg kommer helt sikkert til at tilbyde vine af høj kvalitet også, fortæller han og viser rundt i sin nye vinkælder, som med garanti bliver udvidet.

Simon Pedersen har allerede afholdt de første selskaber og er klar til flere bookinger. Foto: Henrik Bo

Vinkælderen er i gang med at blive udviddet, så der er et godt sortiment til gæsterne. Foto: Henrik Bo

For netop vin-, øl- og andre smagninger er en del af det nye koncept på Svalegaarden og et forsøg på at gøre huset mere tilgængeligt for borgere i Hasseris. Og især dem, der ikke lige kender nogen, der fylder rundt, bliver gift eller skal til begravelse.

- Vi har jo en fantastisk kælder, hvor vi vil afholde smagninger for private, virksomheder og klubber, der har lyst til at blive i lokalområdet, siger han og fortæller om andre tiltag, der skal bringe borgerne sammen.

- De tidligere forpagtere havde jo deres skaldyrsfade om sommeren, som trak mange gæster til. Det skal vi gøre meget mere af og i det hele taget blive stedet, borgerne tager til, når der er Mortens Aften, julefrokoster, påskefrokoster, Sankt Hans eller andre højtider, der fortjener et særligt arrangement, lyder det fra den nye forpagter.

Så i stedet for á la carte, hvor gæsterne selv vælger deres skræddersyede menu, så bliver der altså i første omgang grund til at holde øje med Svalegaardens arrangementer - og holde sig til. For Hasseris-borgerne har det med at støtte op om lokale initiativer i bydelen.

Og i bestyrelsen er de glade for Simon Pedersens tilgang til jobbet.

- Vi har jo fået en forpagter, der vil det her. Han flytter endda ind i den tilhørende lejlighed, og det betyder rigtig meget for os, at han altid er tilstede og til at komme i kontakt med, siger Jan Krogh.

Svalegaarden hed oprindeligt Mønsteds Gaard og lå på Nytorv. I forbindelse med et byggeri blev den sten for sten og bjælke for bjælke genopført i Hasseris. Foto: Henrik Bo

Svalegaardens helt nye logo.