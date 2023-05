Her er den bedste kur mod karnevalstømmermænd

Når Aalborg Karneval indtager byen, er det ikke kun farverige kostumer, sprudlende feststemning og højt humør, der fylder gaderne. Lad os bare se det i øjnene – for mange betyder det også at vågne op med en ordentlig omgang tømmermænd.

Og hey, vi har alle været der. Men hvis der er én ting, der alligevel kan redde en dag med buldrende tømmermænd, så må det være en lækker, saftig burger fra den lokale burgerbar.

I denne udgave af Nordjyske Tester har vi derfor samlet fire bud på, hvor du skal tage hen, når sulten melder sig og tømmermændene for alvor banker på døren.

Burger Shack

Burger Shack Foto: @thafoodheaven

Lad os begynde vores burgerrejse hos Burger Shack, der ligger i Østerågade tæt på Aalborg Havn. Her kan du vælge mellem seks forskellige burgere – og glem alt om den helt klassiske (og til tider kedelige) cheeseburger.

Her kan du finde et bredt udvalg af lækre burgere; fra en thai-inspireret kyllingeburger til en fuldt ud vegansk og vegetarisk udgave. Nogle vil måske rynke lidt på næsen, men jeg er vild med, når man tør tænke ud af boksen og tilbyde noget lidt anderledes.

Er du dog alligevel til en klassisk cheeseburger, så går du ikke forgæves hos Burger Shack. Her kan du nemlig også få deres populære “Triple Chili Cheese” burger, der kombinerer hele tre forskellige oste: Cheddar, halloumi og gouda. Burger Shack har altså noget for enhver smag, uanset om du er vegetar, en ægte osteelsker eller bare foretrækker en god og gedigen bøf.

Burger Beast

Burger Beast. Foto: Victoria Skibsted

I testens næste bud skal vi en tur til Aalborgs “madmekka” Reberbansgade, hvor vi finder burgerbaren Burger Beast. Selvom deres menukort umiddelbart ikke adskiller sig meget fra andre burgerbarer, har Burger Beast et helt særligt kendetegn. De anvender nemlig den innovative “smashburger-teknik”, som går ud på, at man bruger en ekstra varm pande til at trykke kødet, hvilket gerne skulle resultere i en sprød og lækker stegeskorpe – og hvem vil ikke gerne have det?

På menukortet finder vi et bredt udvalg af muligheder – fra en klassisk cheeseburger og kyllingeburger til en vegetarisk burger. Burger Beast er stedet for dem, der ønsker en autentisk burgeroplevelse, der ikke drukner i “gourmet og trøffelmayo”, som Burger Beast selv beskriver det. Ikke noget med at spille fancy, og det kan jeg faktisk meget godt lide.

On the DOT

On the DOT Foto: @onthedot.dk

Når det kommer til gourmetoplevelser, er burgerbaren On the DOT Aalborgs gourmet-takeaway. Præcis som Burger Beast holder On the DOT også til i Reberbansgade.

Allerede ved første øjekast afslører menukortet, at der her er tale om alt andet end en almindelig burgerbar. Selv deres helt klassiske DOT-burger er i en liga for sig, da den kommer med en overraskende kombination af blue cheese-mayo, grillede peberfrugter og ikke mindst en grillet bøf og bacon, alt sammen serveret i en lækker briochebolle. Der er altså skruet helt op for smagsoplevelsen her!

Hos On the DOT skal du være klar til at give lidt ekstra for en burger, da deres DOT-burger koster 89 kroner. Men hvis tanken om en mere kulinarisk og spændende smagsoplevelse ikke giver dig kvalme dagen derpå, er On the DOT helt sikkert stedet for dig.

Grillen Burgerbar

Testens sidste bud er Grillen Burgerbar, som ligger på hjørnet af Ved Stranden – lige over for Burger Shack. Siden sin åbning tilbage i 2017 har Grillen Burgerbar efterhånden etableret sig som et af aalborgensernes fortrukne burgersteder.

Grillen Burgerbar frister med en varieret menu bestående af seks forskellige burgere, der spænder fra en fried chicken-burger til en burger med halloumi (på nordjysk: grillost) og en dobbelt cheeseburger. Med andre ord er der alt, hvad hjertet begærer. Et ekstra plus, hvis du spørger mig, er, at de ikke sparer på hverken de syltede rødløg eller sprøde pickles. Mums!

I modsætning til de andre burgersteder, der har en mere spartansk og beskeden indretning, kan Grillen Burgerbar byde indenfor i mere rummelige og stilfulde lokaler. Så er du ikke alt for hårdt ramt af tømmermændene, kan du her nyde din burger i hyggelige omgivelser.