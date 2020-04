Her er der travlhed: Salg af udstyr til cykelfolket er gået amok

TERNDRUP:- Det har været meget voldsomt, lyder det korte svar fra Kasper B. Larsen, direktør med driftansvar hos Cykelgear.dk i Terndrup.

Foråret, hvor cyklerne for alvor skal på vejene igen, er normalt højsæson for onlineforretningen, der fører alt, hvad cykelentusiaster på alle niveauer kan begære, men de seneste uger har slået alle tidligere rekorder, hvad angår travlhed. I marts endte omsætningen to millioner kr. over budget svarende til et mersalg på cirka 20 procent. For at følge med bliver der løbende ansat nye medarbejdere.

Chokeffekt varede tre dage

Det, der for alvor satte gang i hjulene, var pressemødet lidt inde i marts, hvor statsminister Mette Frederiksens sendte det halve af Danmark på hjemmearbejde for at imødegå corona-smitten. Og så alligevel ikke helt. De første dages landsdækkende chok-tilstand omfattede også forretningen i Terndrup.

- Kunderne holdt lidt igen, måske på grund af usikkerhed om, hvorvidt fragtfolkene måtte bringe varer ud, og vi vidste nærmest ikke selv, om vi måtte møde op i virksomheden, men efter tre sløje dage gik det nærmest amok, og ordrene begyndte at vælte ind, fortæller Kasper B. Larsen, der tilskriver det markante opsving i omsætningen en kombination af flere forhold.

Fik tid til cyklen

- Mange kunder har formentlig ikke ønsket at opsøge de fysiske butikker samtidig med, at de pludselig havde masser af tid til at få pudset cyklen op og udskifte slidte dele eller montere nyt ekstraudstyr, siger direktøren, der vurderer, at det fordelt på varegrupper er nogenlunde samme billede som tidligere forår.

- Der bestilles bare mere af det hele, tilføjer han.

Udover nævnte forhold vurderer han også, at det gode vejr på det seneste har givet cykelfolket lyst til at se asfalt fra to hjul. Endelig tillægger han det betydning, at alternative motionsformer er sat i bero for en tid.

- Man kan jo ikke komme i motionscenter, og så er cyklen jo en oplagt mulighed i stedet, siger han.

Kunder har ændret adfærd

Udover at cykelfolket bestiller flere varer hjem fra Terndrup, har krisen også ført til en markant anderledes adfærd fra kundernes side.

- Kunderne har fået meget bedre tid. En telefonbestilling tager dobbelt så lang tid som for en måned siden. Folk har fået rigtig god tid, fordi det i dag ikke er i den korte kaffepause, der bliver bestilt ting hjem til cyklen, forklarer han.

Samtidig kommer der flere telefonopkald, end væksten i omsætning kan forklare.

- Hvor folk før brugte telefonens chatfunktion, er de begyndt at ringe ind, siger Kasper B. Larsen, der vurderer, at det handler om, at folk godt kan sidde på chatten i arbejdstiden, men ikke bestille på telefonen.

- Nu, hvor de er derhjemme, kan de ringe hele dagen, forklarer han og tilføjer, at ordrene, herunder også online-bestillingerne, kommer spredt i dagens forløb, hvor det tidligere især var om aftenen, at bestillinger tikkede ind.

Cykelgear.dk med hjemsted i Terndrup drager fordel af, at cykelfolket har fået ekstra tid til at pleje den tohjulede. Til trods for, at første tredjedel af marts udviklede sig normalt, sluttede månedens omsætning 20 procent over budget.

Nødvendigt med flere folk

For at opretholde den korte leveringstid, firmaet har gjort til en del af sit varemærke, har det løbende været nødvendigt at udvide medarbejderstaben. Alene i den seneste uge er der foretaget fire nyansættelser, og Kasper B. Larsen vurderer, at der samlet er behov for cirka 10 nyansættelser.

Ved corona-krisens start beskæftigede firmaet 35 mand.

Og som effekt af nævnte krise lader det sig ikke overraskende lettere gøre at få stillingerne besat.

- Normalt kan det være svært at finde ufaglært arbejdskraft, men de mange afskedigelser andre steder gør det ubetinget lettere for os, siger direktøren, som oplyser, at flere af de nyansatte indtil for nylig har arbejdet i en af de mange butikker, krisen har lagt øde for en tid.

- Og det er rigtig gode folk for os at få, fordi de har forståelse for lagerforhold, stregkoder og den slags, siger han.

Bekymringen for den smitsomme sygdom kommer i øvrigt til udtryk i forbindelse med nyansættelserne.

- Vi oplever ansøgere, der ikke vil komme til ansættelsessamtale, fordi skal med offentlig transport, så med henvisning til smitterisiko melder de fra,.

Vil ikke presse citronen

Trods den gunstige situation for onlinehandel, herunder Cykelgear.dk har firmaet ikke planer om øget markedsføring i form af annoncering.

- Vi kan lige netop følge med i den takt ordrerne kommer ind. Vi er glade for det, vi får ind, men vi skal ikke presse citronen mere, end vi kan magte, siger Kasper B. Larsen, der for år tilbage etablerede Cykelgear.dk sammen med sin bror Erik B. Larsen, der også er direktør i firmaet.