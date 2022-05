Her er det første navn til Fredagsfest

AALBORG:Der er stadig en måneds tid til, det går løs. Men allerede nu kan du godt begynde at glæde dig til årets række af fredagsfester i Karolinelund.

Arrangøren, Skråen, holder fortsat kortene tæt til kroppen, når det gælder, hvem der skal spille til de populære koncerter og ønsker ikke at kommentere på programmet, før det bliver offentliggjort onsdag 1. juni.

Allerede nu kan vi dog her på nordjyske.dk løfte sløret for det første navn, for mange kunstnere afslører i disse uger deres turnéplaner for sommeren - her kan man lure, hvem der kommer til Aalborg.

Og netop det første navn vil gøre mange trofaste Fredagsfest-gængere glade.

DJ Sash har nemlig været en mere eller mindre fast del af programmet de senere år. Fredag 8. juli kommer han ifølge eventsiden bandsintown.com tilbage til Karolinelund.

Rækken af fredagsfester begynder i år fredag 24. juni, og du kan få sidste koncertoplevelse 26. august. Bemærk dog, at der ikke er Fredagsfest 5. august, hvor du i stedet kan deltage i The Tall Ships Races.

Billetter til Fredagsfest koster 100 kroner og kan kun købes ved indgangen på dagen.