Her er et bud på de nye rådmænd i Aalborg

AALBORG:Borgmesterkæden hænger stadig om halsen på Thomas Kastrup-Larsen (S) i næste periode, men hvem der bliver rådmænd er stadig et åbent spørgsmål.

Det er i hvert fald endnu ikke klart, når det gælder Socialdemokratiet, der udover borgmesterposten får to rådmandsposter. Hvis man ser på de personlige stemmetal på S-listen, så kommer Nuuradiin Hussein ind på en klar andenplads med 2238 personlige stemmer, dermed bliver han formentlig rådmand, selvom han er nummer fire på S-listen.

Nummer tre i S-lejren på de personlige stemmetal er Lasse Frimand Jensen med 1987 personlige stemmer. Han er nummer to på S-listen, mens nummer tre på S-listen Lisbeth Lauritsen fik 1340 personlige stemmer. Men man kan dog ikke regne med, at det bliver Lasse Frimand Jensen, der nupper rådmandsposten, i stedet bliver det formentligt Lisbeth Lauritsen, der får en rådmandspost, for ellers er der i den næste byrådsperiode udelukkende mænd i den syv personer store magistrat.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen understreger overfor Nordjyske, at man ikke kan gå ud fra, at de personlige stemmetal afgør rådmandsposterne hos S.

- Det kan man ikke gå ud fra. Vi skal have møde i Socialdemokratiet nu her og senere, og så skal vi have drøftelser i byrådsgruppen, og så finder vi ud af, hvem, der skal være rådmænd, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hvis man ser på de øvrige partier, så får Venstre en rådmandspost, og den tilfalder formentlig spidskandidat Jan Nymark Thaysen, der er skolerådmand i dag. Han fik flest personlige stemmer stærkt forfulgt af Maja Torp, der dog er en dark horse.

Enhedslisten får også en rådmandspost, og det ligger fast, at den ender hos partiets rådmandskandidat Per Clausen. Hos Radikale Venstre, der også får en rådmandspost, bliver det spidskandidat Jes Lunde, der bliver rådmand. Hos Det Konservative Folkeparti, får man en rådmandspost, og her ender rådmandsposten hos Morten Thiessen, der fik det største personlige stemmetal nemlig 2645 personlige stemmer mod nummer to på listen, Vibeke Gamst, der fik 1950 personlige stemmer