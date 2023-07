Her er et godt tip til at bremse udvikling

SKOLELUKNINGER:I 2020 flyttede vi med vores dengang et-årige datter fra Aarhus til Hou.

Man kan kalde os en slags corona-udflyttere, der - da den første nedlukning ramte, rykkede ud af storbyen for at få mere plads og luft.

Vi flyttede i første omgang midlertidigt til familiens sommerhus i Hou, hvor vi endte med at tilbringe hele den første nedlukning.

Da første nedlukning sluttede i det sene forår 2020, havde vi besluttet at bosætte os permanent i Hou. En måned efter havde vi købt et hus. For os var flytningen som at udleve en gammel drøm om at flytte ud i vandkanten. Det gav den øgede mulighed for hjemmearbejde i kølvandet på corona pludselig mulighed for.

Og hvorfor blev det så lige Hou, vi bosatte os i?

Vi er kommet i førnævnte sommerhus i mange år og kendte derfor byen på ”turist-niveau”. Vi er desuden begge opvokset i Vendsyssel (henholdsvis Aalbæk og Asaa) og ved, hvor skøn en egn, det er at vokse op i.

Men hovedårsagen til, at vi turde bosætte os permanent i Hou som børnefamilie, var, at byen har en helt fantastisk skole og landsbyordning, hvis gode ry vi hurtigt blev bekendte med. Og fordi vi havde en klar opfattelse af, at landsbyskolernes fremtid var nogenlunde sikret fra politisk side.

Vores datter startede i landsbyordningens børnehave sidste sommer. Siden er vi kun blevet bekræftet i, hvor fantastisk et sted det er. Og hvad den betyder for byens børn, voksne – og fortsatte udvikling.

Det er derfor forfærdeligt, at politikerne i kommunen nu overvejer at lukke skolen. Det er et decideret kvælertag på en landsby, der rent faktisk er inde i en positiv udvikling, hvad angår tilvækst af børn. En udvikling, der er i stor risiko for at vende, hvis vores skole lukker.

Vi kan se i Aalborg Kommunes egne prognoser, at Hou står til mere end en fordobling i antallet af børn fra 0-2 år frem mod 2031. Vi bidrager i øvrigt selv til den prognose, da vi venter vores andet barn til september. Lignende positive prognoser ses i mange af de landsbyer, hvis skoler lige nu er truet af lukning.

Det ser altså ud til, at de mange initiativer – blandt andet også fra politisk side, for at få flere børnefamilier ud i landområderne er lykkedes.

Så kære politikere i Aalborg Byråd. Et godt tip, hvis I vil bremse denne positive udvikling, I selv har været med til at skabe: Luk de mange landsbyskoler!

Vi var aldrig flyttet til Hou, hvis ikke byen havde en skole. Og sådan tror vi, de fleste børnefamilier vil have det, når de overvejer, hvor de skal bosætte sig.

Vi håber selvfølgelig, at I går i en anden retning, når I skal forhandle budget i august og videre ind i efteråret.

Vi foreslår, at I i stedet for at lukke vores skoler, giver nuværende og kommende elever (og deres forældre) på de lukningstruede skoler en tidlig julegave og bevarer vores skoler. På forhånd tak!