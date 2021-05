Her er foreløbig status på Lucas og Kusk

FODBOLD:Det blev en stille og rolig træning for AaB's superligatrup, da man var samlet tirsdag formiddag. Restitutionstræningen bød ikke på de store indslag, og som ventet var hverken Kasper Kusk eller Lucas Andersen at finde blandt de trænende AaB-spillere.

Cheftræner Martí Cifuentes havde overladt ansvaret for selve træningen til Peter Feher og Rasmus Würtz. Selv var han i gang med at forberede sig på fredagens playoff-kamp mod AGF. Der var dog tid til at give en kort opdatering på Kasper Kusk og Lucas Andersen.

- Både Lucas og Kusk kom hjem med nogle smerter. For Kusks vedkommende var det mest et slag, og for Lucas var det mere i en vending, at han galt afsted. Jeg har snakket med begge spillere, og de skal undersøges af vores stab, så vi kan blive klogere, siger Martí Cifuentes.

- Kusk vågnede op her til morgen og havde stadig smerter i knæet. De næste dage må vise, om han kan spille. Vi håber på, at hævelsen hurtigt forsvinder hos ham, men det må tiden vise, siger AaB-træneren.

- Lucas skal igennem nogle undersøgelser. Jeg ved ikke, helt præcist, hvornår de kan foretages. Han har sovet okay i nat, men har også mærket noget, så vi må bare afvente og se, hvad resultaterne viser. Jeg kan ikke sige så meget mere lige nu, siger Martí Cifuentes, der ud fra den viden ikke kan drage nogen konklusion om, hvorvidt særligt Kasper Kusk kan spille i fredagens kamp mod AGF.

- Vi må afvente og se, hvad undersøgelserne viser. Vi vil gerne have svar, og vi bliver løbende holdt opdateret af vores lægestab, men lige nu ved jeg ikke så meget mere, siger Martí Cifuentes.