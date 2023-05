Her er forklaringen: Derfor er dele af Aalborghallen ved at blive malet

AALBORG:Måske så du det allerede i går - at AKKC's scenetårn var ved at skifte farve? Og nu kan vi fortælle, at den verdenskendte kunstner Martin Ron inden længe går i gang med at skabe et nyt, smukt gavlmaleri på Aalborg Kongres & Kultur Centers store scenetårn.

Det bliver hans første gavlmaleri på dansk jord, og forventes at tiltrække turister fra hele verden, noget der giver Aalborg en helt unik placering i kunstverdenen, skriver AKKC i en pressemeddelelse.

Det er et sandt scoop, at verdenskendte Martin Ron snart kommer til Aalborg for at male et gavlmaleri på AKKC's scenetårn. Foto: AKKC

Hvad motivet på gavlmaleriet konkret kommer til at forestille, vil den populære kunstner dog ikke røbe endnu.

Lige nu er den velkendte, store mosaik, som har prydet AKKC’s scenetårn i snart 10 år, ved at blive malet over i en rød grundfarve, som Martin Ron særligt har udvalgt. Og i begyndelsen af juni vil den argentinske kunstner have sin gang i AKKC, hvor det store kunstværk tager form.

- AKKC’s scenetårn har en af byens mest centrale placeringer, som kan ses fra en stor del af byen og fra banegården, så det er vigtigt for os hele tiden at være opdateret og byde gæster et glædeligt velkommen til byen, og ikke mindst til AKKC, siger direktør Nicolaj Holm.

- Vi er ovenud glade for, at et internationalt hus som AKKC kan være med til at trække så verdenskendt en kunstner som Martin Ron til byen.

Anerkendt, argentinsk kunstner

Forvandlingen af AKKC’s scenetårn sker blandt andet i samarbejde med det lokale KIRK Gallery, og det er dem, der har etableret kontakten til den argentinske kunstner Martin Ron. Her er forventningen, at Martin Rons kunstværk kan være med til at trække turister til Aalborg fra hele verden.

Og Lene Kirk, der er indehaver af KIRK Gallery, gik meget bevidst efter Martin Ron, da AKKC kontaktede hende om samarbejdet.

- Jeg er ovenud lykkelig for, at Martin Ron sagde ja til at skabe gavlmaleriet på AKKC’s scenetårn. Han er i en position, hvor han kan vælge og vrage, fordi han er så kendt en kunstner, og jeg gik helt bevidst efter ham, så Aalborg virkelig får en plads på verdenskortet, når det gælder gavlmalerier, forklarer Lene Kirk.

På de sociale medier går den verdenskendte kunstner under navnet @ronmuralist. Og her kan man også snuse til nogle af de mange store og unikke kunstværker, han har skabt verden over.

Det store gavlmaleri på den ene side af AKKC’s scenetårn bliver malet fra 2.-16. juni, og efter planen vil de øvrige sider af scenetårnet også blive opfrisket, så de står flot op mod det nye gavlmaleri.

Spændende fortsættelse følger i begyndelsen af juni...