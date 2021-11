Her er Fossums tanker om sin fodboldfremtid

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes fortalte op til søndagens kamp mod FC København, at han i bund og grund håber på at kunne arbejde med nogenlunde samme trup, når man møder ind efter endt juleferie den 6. januar.

Det store spørgsmål er, om AaB bliver nødt til at lytte på eventuelle bud, hvis der er interesse for en eller flere af holdets profiler.

Et af de mest oplagte salgsemner er Iver Fossum. Den norske topscorer var ikke med i søndagens kamp, hvilket han var ked af.

- Jeg havde kæmpet hele ugen for at blive klar. Havde der været et par dage mere, så var jeg nok blevet klar til kampen, siger Iver Fossum.

Dermed gik han måske glip af en sidste optræden på Aalborg Portland Park.

- Det er jo altid svært at sige. Jeg er AaB-spiller lige nu, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå, når transfervinduet åbner op, siger Iver Fossum, der ikke lægger skjul på, at ambitionerne er til mere end superligabold hos AaB.

- Jeg vil gerne videre på et tidspunkt, så må vi se, om det bliver nu eller til sommer. Selvfølgelig håber jeg på at komme videre. Der er jo fortsat over en måned til, at vinduet åbner, så der kan nå at ske meget, siger den norske landsholdsbobler, der blev hentet i Hannover 96 i august 2019.

25-årige Fossum har stort set siden sin ankomst til Aalborg været en profil på AaB's hold. Den stabile formkurve er noget, som midtbanespilleren selv er meget bevidst omkring.

- Jeg føler, jeg har fået vist et godt niveau over ganske lang tid nu. Min fornemmelse er, at jeg har præsteret godt, og jeg er klar til et nyt niveau. Det eneste jeg kan gøre er at fokusere på hele tiden at gøre det bedst muligt, siger Iver Fossum.

AaB's topscorer er noteret for seks mål samt lige så vigtigt fem oplæg i 16 superligakampe.

