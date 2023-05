Det er da fuldstændig vildt - her er hele programmet til Fredagsfest

AALBORG:Så kan du godt begyndte at glæde dig, for nu er der ikke længe til, at de populære fredagsfester i Karolinelund går i gang.

Fredagsfest i Karolinelund er lig med en koncertrække af populære kunstnere - og publikum bakker op. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Skråen, der står bag, har netop afsløret årets kunstnere. Og sikke et program, siger vi bare.

Der er både gensyn med kendte artister, mens andre træder op på scenen i Karolinelund for første gang.

- Generelt er det et ungt program i Karolinelund. Vi begynder dog i den lidt mere voksne ende, mens programmet henvender sig til de yngre, når vi når ind i august, siger Jørgen Nissen, der er daglig leder på Skråen.

- Så er eksamen, ferie og festivaler overstået for mange.

Vi har tidligere fortalt, at DJ Sash! og ItaloBrothers er klar et brag af en koncert 7. juli - og her giver vi dig hele programmet til Fredagsfest i Karolinelund, som Skråen netop har lagt op på sin Facebook her til morgen:

30. juni: Dodo & The Dodos

07. juli: DJ SASH! + ItaloBrothers Official Facebook

14. juli: Alex Vargas

21. juli: Jada

28. juli: Magtens Korridorer

04. august: Burhan G + HEDEGAARD

11. august: KATO + Lågsus

18. august: Niarn + Champagne Bruce

25. august: Kesi + RKDIA

01. september Scarlet Pleasure

Der er indgang på Østerbro ved Nordkraft, og der er plads til omkring 5000 gæster ved hver af de populære koncerter.

Entre er 100 kroner i indgangen, og der er ikke forsalg.

Billetter kan købes fra kl. 18, og koncerterne begynder klokken 20.

Kom tidligt og undgå køen i indgangen, lyder opfordringen fra Skråen.

Kl. 22.30: Afterparty på Skråen (incl. i entreen)