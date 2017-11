Her er landets mest bæredygtige børnehave

AALBORG: Danmarks mest bæredygtige børnehave ligger i Aalborg. Det slog flere af talerne fast, da den nye børnehave i Karolinelund blev indviet officielt tirsdag.

I byggeriet er der nemlig lagt vægt på alt fra energiforbrug til indeklima, arbejdsmiljø, affaldshåndtering og rengøring. Og arkitekterne har også forsøgt at bringe begrebet ned i børnehøjde, så der er plads til fri og uforstyrret leg.

- Da mine børn var små, var Karolinelund et sted med vildt mange glade børn. Og derfor er det også skønt at se, at der nu er glade børn over det hele igen. Så er det altså dejligt at være aalborgenser, understregede rådmand Mai-Britt Iversen (S).

Rådmand Mai-Britt Iversen (S) er godt tilfreds med, at der igen er glade børn i Karolinelund.

Hun glædede sig også over, at der er højt til loftet i mere end en forstand i børnehaven, som får plads til op til 99 børn. For med græs på taget og en legeplads, der også er åben for andre efter lukketid, er der spillerum til lidt af hvert - også i forhold til at samarbejde med de øvrige brugere af Karolinelund.

Der er masser af natur og grønt i Børnehaven Karolinelund - både inde og ude på legepladsen, der her prøves af Johanna og Camilla.

Indendørs er der blandt andet tænkt i genbrug, så forældre kan aflevere tøj og andet, de ikke bruger længere, i en særlig byttereol, og børnehaven arbejder også på at få Friluftsrådets grønne spireflag samt det økologiske spisemærke i sølv.

Børnene er allerede flyttet ind i den nye børnehave, og det samme gælder naturligvis personalet, som har arbejdet tæt sammen med Lund & Staun, der har været totalentreprenør på projektet.

Sidstnævnte har som de første i landet fået certificeret byggeriet til "platin", som er den højeste udmærkelse i bæredygtighedsordningen, DGNB.

Byttereolen er et af de tiltag, som skal fremme genbruget i den nye børnehave.