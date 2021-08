Her er næste skridt i AaB's spillemæssige udviklingsplan

FODBOLD:Ved onsdagens AaB-træning på Hornevej var fokus rettet mod fredagens kamp mod FC Nordsjælland, som gæster Aalborg Portland Park. I midten af det hele stod Martí Cifuentes. Han prøvede løbende at give sine spillere dessiner, der tydeligt peger hen mod, hvordan AaB skal angribe både kamp og modstander.

AaB's spanske træner har nu 25 superligakampe under bæltet, hvilket har resulteret i ni sejre, ni uafgjorte og syv nederlag. Kigger man på udviklingen i resultater og spil, er der ingen tvivl om, at pilen peger i den rigtige retning.

- Min klare fornemmelse er, at vi flytter os mod noget bedre. Hvis vi ser på de seneste 17 kampe, så har vi kun tabt tre kampe, så vi føler, at vi er på rette vej, siger Martí Cifuentes.

Inden sæsonen var der stor fokus på opbygningsspillet og presspillet. De to dele er nu godt indarbejdet, hvilket giver plads til nye fokusområder.

- Vi skal blive bedre i vores offensive del af spillet. Vi skal skabe flere chancer. Vi skal være mere effektive, og vi skal blive bedre til at angribe de rigtige rum. Vi skal også være skarpere i den afgørende pasning, så vi får skabt de store muligheder, siger Martí Cifuentes.

Skal spille hurtigere

Der har været en klar tendens til, at AaB's offensiv og ikke mindst opbygningsspil har været særligt udfordret mod tophold som FC København og senest Randers FC.

- Jeg er meget bevidst om, at vi skal spille hurtigere, hvis vi skal blive i stand til at angribe de forskellige rum mere effektivt. De bedste hold har også stærkere defensiver, og det kræver, at vi forbedrer os, siger Martí Cifuentes.

Den spanske træner har en ambition om, at AaB skal blive bedre til at diktere kampens gang via boldbesiddelse.

- Vi skal blive i stand til at dominere kampene mere. Jeg sagde fra min første dag i klubben, at jeg gerne vil have os til at være et dominerende hold, og hvis du skal være det, så skal vi have bolden. Jeg ved, der er flere måder at være dominerende og kontrollerende i en fodboldkamp, men for mig handler det om at have bolden, siger Martí Cifuentes.

AaB har i nogle kampe haft bolden meget, men her er der også et forbedringspunkt for Cifuentes, der gerne ser, at man får flyttet spillet længere frem på banen, så det er ikke kun er pasninger i bagkæden, der er tale om.

- Jeg vil gerne, at vi har bolden noget mere højere på banen. På den måde kan vi skabe flere chancer. Hele formålet med at have bolden er at skabe målchancer, og det er noget, som vi skal blive bedre til. Det er et udviklingspunkt i vores spil, at vi gerne vil have mere boldbesiddelse tættere på modstanderens mål. Vi skal blive bedre til at angribe bagrummet. Vi skal også blive bedre til at flytte bolden rundt med det formål at komme til et gennembrud, siger Martí Cifuentes.

AaB-træneren er ikke religiøs i forhold til, hvordan man skal bringe bolden længere frem på banen og bevare et pres på modstanderen.

- Vi har tre faser. Opbygningsfasen, etableringsfasen og gennembrudsfasen. Det er et bjerg, der skal bestiges, og som det altid er med den slags, så er det ikke altid den samme rute, du skal bruge, når du kravler op ad bjerget fra gang til gang, lyder det meget filosofisk fra AaB-træneren.

Bundniveau skal hæves

Et andet aspekt, der også stadig kan finpudses er presspillet, hvor man ikke er færdig med at udvikle spilkonceptet. Også her skal der gerne lægges nogle kilo i den vægtskål, der til sidst skal få kampene til at vippe over i AaB's favør.

- Vi er blevet bedre i vores pres- og erobringsspil. Men hvorfor ikke erobre bolden hurtigere og tættere på modstanderens mål? Det gælder både i den fase, når vi mister bolden, men også i den fase, hvor vi står mere kompakt defensivt, siger Martí Cifuentes.

AaB har i Martí Cifuentes' regeringstid vist prøver på et tårnhøjt topniveau. Typisk når man har mødt Carit Falch. Først i forårets nedsabling af Lyngby og senest i første halvleg mod Vejle. Der skal dog bygges på bundniveauet, så udfald ligesom dem mod AC Horsens ikke gentager sig. Der er dog klar forbedring at spore netop her.

- Lige fra begyndelsen af sæsonen har vi vidst, at vores topniveau er ret højt, men det er en målsætning, at vores bundniveau skal hæves. Et godt eksempel er kampen i Randers. Både trænergruppen og spillerne var ikke tilfredse med præstationen i Randers. Vi ved, vi kan præstere bedre, end vi gjorde i Randers, men omvendt er det også positivt, at vi er utilfredse med at få et point på en svær udebane mod et hold, der endnu ikke har tabt i denne sæson, siger Cifuentes.