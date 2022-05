Her er ruterne til Royal Run i Aalborg

AALBORG:Det er ren win-win det her: Royal Run har netop offentliggjort ruterne til pinsens store løbefest 6. juni.

Så snører du løbeskoene og deltager, ved du nu, hvor du skal løbe - eller skal du ned og nyde synet og de mange aktiviteter i byen, så har du også planen her:

Skal du ud på en af distancerne til Royal Run 2022, kan du godt glæde dig til en motionsoplevelse i hjertet af Aalborg. Det er helt nye ruter, hvor 5 og 10 km krydser Limfjordsbroen for første gang, skriver DGI i en pressemeddelelse.

De mange tusinde deltagere til Royal Run 2022 i Aalborg får en fed motionsoplevelse på bynære ruter, der viser det bedste Aalborg har at byde på frem. Herunder får du et sneakpeak på, hvad der venter på de forskellige distancer.

One Mile – Få kilometer, masser af oplevelser:

Starten går fra Limfjordens bredder på Havnefronten ved Utzonparken. Der løbes langs havnen fra Honnørkajen til Havnebadet og derfra ind i hjertet af Aalborg. Igennem Jomfru Ane Gade og Bispensgade til det smukke, nyrenoverede Nytorv med en festlig børne- og familiezone. Med kig til Gabels Torv svinges ad Slotsgade og videre til Algade, der omdannes til Danmarks længste, flotteste og festligste opløbsstrækning.

Med et stort smil på læben, eller i ekstatisk jubel, kan du på Budolfi Plads passere målstregen med en af Danmarks smukkeste kirker, og forhåbentlig en solbeskinnet klar, blå sommerhimmel som baggrund.

5 km. - Den klassiske:

5 km. til Royal Run er den mest populære distance. De fleste kan være med, og her er noget for alle. Glæd dig for som noget nyt og helt unikt i Royal Run-sammenhæng til turen over den 600 meter lange Limfjordsbro, og den formidable udsigt over byen og fjorden i begge retninger. Smag på Nørresundby, nyd turen på den nye havnepromenade og forbi den smukke lystbådehavn, mens du nyder musikken dér. Tilbage på Aalborgsiden føres du direkte gennem byens hjerte som på One mile-ruten. Du når i mål mæt af oplevelser.

10 km - for dig, der ikke kan få nok:

Skal du bare have en bid af det hele eller er du vendelbo i hjertet, er det på 10 km det foregår. Her tilsætter vi 5 km ekstra Vendsyssel og sender dig på en smuk tur i grønne og blå omgivelser langs vandet og Lindholm Strandpark ud omkring Lindholm Å. 10 km-løberne får foruden et kig mod Verdens Ende en 5 km mellemtid, rammer en fotozone og har deres helt eget eksklusive depot og band i Strandparken.

Sammen med 5 km-deltagerne løber eller går du over Limfjordsbroen og tilbage mod mål foran Budolfi Kirke – og får selvfølgelig den samme bynære oplevelse som resten af deltagerne på turen gennem Aalborgs bymidte.

Du kan få hele overblikket over alle ruterne på Royal Runs hjemmeside - og bliver du fristet til at deltage, kan du stadigvæk komme med til motionsfesten.