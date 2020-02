Her er seks oplevelser, du ikke må snyde dig selv for

Kathrine Lykkegaard Jeppesen er redaktionschef hos NORDJYSKE Medier.

Måske er du en af de heldige, der har vinterferie i den kommende uge. Måske ikke. Under alle omstændigheder har jeg - i anledningen af vinterferien - tilladt mig at udpege nogle af de oplevelser i Aalborg, som du ikke må snyde dig selv for - uanset om du har fri eller ej.

Skæve og charmerende Nørregade

Da jeg flyttede tilbage til Aalborg efter at have været væk fra byen i nogle år, blev jeg overrasket over, hvor levende og inspirerende Nørregade er blevet.

Gaden står i stærk kontrast til den nærliggende havnefront. Bygningerne på Nørregade er lave, gamle og lidt skæve. Det er så charmerende.

Gaden byder på fine små butikker. Personligt kan jeg anbefale især Ameli, som sælger skønhedsprodukter, tøj og smykker. Derudover byder både No 5 Brocante og De 4 Årstider på fine nips-ting til hjemmet.

Arkivfoto: Michael Koch

Hvis man er sulten eller tørstig, kan jeg anbefale caféen Good Life Society, som har lette retter og et stort udvalg af kager. Hvis man ikke er i café-humør, er der for relativt nyligt også åbnet en franskinspireret vinbar Ma Petite. Her er stemningsfuldt og en meget imødekommende betjening.

Arkivfoto: Henrik Bo

Fjordbyen og kakao med skumfiduser

Selv om vinteren er Fjordbyen i den vestlige del af Aalborg et besøg værd. Det er altid spændende at kigge på de mange fine detaljer og mærke fjorden helt tæt på. Selvom billederne herunder uden tvivl får mig til at savne sol og sommer.

Når man kigger ud over vandet, står Fjordbyen igen i stærk kontrast til de høje bygninger på den anden side i Nørresundby.

Arkivfoto: Claus Søndberg

Arkivfoto: Laura Guldhammer

Før eller efter gåturen kan du overveje, om du har brug for en voluminøs kakao med skumfiduser og flødeskum fra Ulla Terkelsen London på Kastetvej i Aalborg Vestby.

Arkivfoto: Katrine Brix

Mal på keramik

En klassiker, når det gælder tips til oplevelser i Aalborg, er keramik-caféen Art By Me. Her kan man male på tallerkner, krus, pyntegenstande og andet brugbart - og dermed skabe sit eget helt unikke design.

Der er rift om pladserne, så regn ikke med, at du bare kan komme forbi på et tilfældigt tidspunkt og få et bord. Det er faktisk så populært, at konceptet nu må rykke i større lokaler. Det sker senere i år.

Arkivfoto: Laura Guldhammer

Arkivfoto: Laura Guldhammer

Bagværk i massevis

Penny Lane på Boulevarden er en spændende blanding af butik, bageri og café. Der er så mange kager - og ligeså mange fine nipsting at kigge på. De lukker allerede klokken 18.00 i hverdagene - og klokken 17.00 i weekenden. Men er ideelt til en kop eftermiddagskaffe og -kage.

Arkivfoto.

Jeg forestiller mig, at kunderne hos Penny Lane for tiden især går efter deres fastelavnsboller, som nærmest er blevet et institution for sig selv og fremhæves af flere som byens bedste fastelavnsboller. Lad det da komme an på en prøve. Lækre ser de i hvert fald ud:

Lige midt imellem: Tatar på Bistro V

Hvis det ikke skal være for fint, men heller ikke for hverdagsagtigt, ligger Bistro V på Tolbod Plads et godt sted midt i mellem. Der er god og uformel stemning, og retterne på menukortet burde ramme de fleste.

Jeg er især glad for deres tatar. Og ellers serverer de også gode drinks.

Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Dyst mod dine venner

Hvis man ikke lige er til hverken klassisk café eller røgfyldt værtshus, kan jeg anbefale et besøg på brætspilscaféen Dice 'n Drinks på Sankelmarksgade midt i Aalborg. De har efter min vurdering alle de brætspil, der er værd at spille - og flere til.

Spillene er i god stand - og der er god belysning, hvilket ofte kan være en udfordring på de traditionelle caféer, der også har et par brætspil at vælge i mellem.