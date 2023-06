Så er navnene ude: Her er de otte skoler, der er truet af lukning

AALBORG:Bislev Skole, Ellidshøj Skole, Gudumholm Skole, Hou Skole, Nørholm Skole, Sebber Skole, Tylstrup Skole og Ulsted Skole. Listen over skoler, som Aalborg Kommune overvejer at lukke, er netop offentliggjort, og den er både lang og overraskende.

- Jeg synes, det er et meget vidtgående forslag, så det bliver i hvert fald noget, vi kommer til at tage nogle politiske slag om, for jeg er ret sikker på, at det ikke er noget, de borgerlige partier kan være i, siger børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K).

Han betegner forslaget, der kommer fra hans egen forvaltning, som "ekstremt" - også selvom Aalborg Kommune skal spare mindst 250 mio. kroner frem mod 2026.

- Jeg er glad for, at vi har friholdt både de pædagogiske indsatser - altså co-teaching og holddeling, og specialområdet for besparelser. Men det er et meget vidtgående forslag i forhold til skolelukninger, understreger han.

- Hvad er det der gør, at det er lige præcis de her skoler, der peges på?

- Det er de skoler, hvor eleverne umiddelbart kan rummes på naboskolerne, forklarer Morten Thiessen.

- Humlen ved det er jo, om vi skal oprette flere eller færre klasser. Så det er muligheden for at optimere antallet af elever i de enkelte klasser, der har været afgørende, tilføjer han.

Skolelukninger i Aalborg Ser man bort fra de fire skoler i det østlige Aalborg, som skal lægges sammen, har det i mange år været no-go at lukke skoler i Aalborg Kommune.

Men børne- og ungeforvaltningen skal spare rigtig mange millioner i de kommende år, og derfor foreslår man en ny skolestruktur, som saver 13,7 mio. af budgettet i 2024 og 33,1 mio. kroner om året i hvert af de følgende år til og med 2027.

Kriterierne for de foreslåede lukninger er, at der ikke må være mere end 10 km til den skole, der skal modtage eleverne, modtageskolen skal i forvejen være overbygningsskole, modtagerskolen skal have plads til alle eleverne, der skal være busforbindelse mellem områderne , og pasningstilbud til de 0 - 6 årige fastholdes, som de er i dag.

Ifølge forslaget skal Bislev Skoles 69 elever flyttes til Nibe Skole. Hertil er der en cykelafstand på 5,7 km. Besparelsen derved er til 7 stillinger.

Ellidshøj Skoles 64 elever skal flyttes til Svenstrup Skole. Hertil er der en cykelafstand på 5,7 km. Besparelsen derved er 7 stillinger.

Gudumholm Skoles 143 elever skal flyttes til Tofthøjskolen. Hertil er der en cykelafstand på 3,8 km. Besparelsen er cirka 10,5 stillinger.

Hou Skoles 35 elever skal flyttes til Hals Skole. Hertil er der en cykelafstand på 8,3 km. Besparelsen ved forslaget 8 stillinger.

Nørholm Skoles 94 elever skal flyttes til Gl. Hasseris Skole. Hertil er der en cykelafstand på 9,7 km. Besparelsen derved er cirka 10 stillinger.

Sebber Skoles 48 elever skal flyttes til Farstrup Skole. Hertil er der en cykelafstand på 6,4 km. Besparelsen er 9 stillinger.

Tylstrup Skoles 105 elever skal flyttes til Sulsted Skole. Hertil er der en cykelafstand på 4,5 km. Besparelsen derved er cirka 5 stillinger.

Ulsted Skoles 98 elever skal flyttes til Gandrup Skole. Hertil er der en cykelafstand på 6,3 km. Besparelsen er 8 stillinger. Børne- og ungeforvaltningen, Aalborg Kommune VIS MERE

Nordjyske har allerede skrevet om de foreslående skolelukninger flere gange. For rygterne har svirret siden formand for Landsbyer i Aalborg Kommune, Leo Helmer, advarede mod konsekvenserne 15. maj.

- En så voldsom neddrosling vil gå ud over mange ting. Det vil for eksempel både ramme samværsfølelsen og lysten til at flytte til de mindre byer, og derfor vil det også sætte landdistrikternes udvikling tilbage, forklarede han.

Og det er er Morten Thiessen for så vidt enig i.

- Jeg er ked af det, for jeg har den holdning, at man ikke skal give sig til at foreslå besparelser, man ikke vil gennemføre. Og jeg opfatter den her liste som urealistisk omfattende, så det vil skabe en masse usikkerhed i landområderne, og det er noget vi absolut ikke har brug for, påpeger han.

- Tror du det er noget, der kan skabes politisk fodslag om at rulle tilbage? Aalborg Kommune har jo ondt i kassebeholdningen og skal jo spare mange millioner kroner i de kommende år?



- Det vil jeg da virkelig håbe, at vi kan. For i forhold til, hvor relativt få penge, der er i det, er det ekstremt indgribende og voldsomt at save otte landsbyskoler over, for det giver et meget klart og negativt signal til alt, der ligger udenfor Aalborg. Og det er ikke en god politik for en samlet kommune.