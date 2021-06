Tal opgjort: Så mange smittes i Jomfru Ane Gade

Opdateret med kommentar fra Kristoffer Hjort Storm, kommunikationschef i Rekom og citat fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

AALBORG:Debatten om coronasmitte og Jomfru Ane Gade har fyldt den seneste tid i Aalborg, hvor to sogne nu er lukket ned som en konsekvens af for høje smittetal. Og det er især blandt unge, smitten breder sig i øjeblikket.

På et pressemøde i sidste uge kunne Jan Nielsen, der står i spidsen for kommunens kriseberedskab, fortælle, at de 16-30-årige stod for 80 procent af smitten i Aalborg Kommune.

Nedlukningen af Budolfi Sogn søndag fik borgmesteren til tasterne på Facebook.

- Det betyder for eksempel, at du ikke kan gå på historisk museum, men der er ikke lovhjemmel til at lukke Jomfru Ane gade, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed ved, at en stor del af smittespredningen sker. Det synes jeg er temmelig frustrerende og har svært ved at forstå.

- Hvis man skal lukke ned, ville jeg ønske, at man kiggede på, hvor det vil gøre en forskel, skrev borgmesteren og efterspurgte større lokalt råderum til at begrænse smitten.

Nordjyllands Politi undersøgte også muligheden for at afspærre Jomfru Ane Gade og opsætte en samlet coronapas-kontrol – men det har de ikke hjemmel til, var meldingen fra politiets jurister.

De unge vil feste

Rekom, der driver en række af værtshusene og diskotekerne i Jomfru Ane Gade, har indført krav om coronapas, der nu også gælder for udendørs servering.

Men restauratøren mener ikke, en nedlukning af gaden er vejen frem, det fortalte Kristoffer Hjort Storm, der er kommunikationschef i Rekom og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

- Vi vil meget gerne bidrage til en god udvikling, men jeg tror ikke, at en nedlukning vil ændre smittetrykket. For de unge vil holde fest, og kan de ikke gøre det her hos os, gør de bare hjemme hos dem selv, hvor der ikke er de samme strenge krav om mundbind, afstand og lignende, sagde han mandag til Nordjyske, og efterlyste evidens for, at stigningen i smitte skyldes de unges adfærd i Jomfru Ane Gade.

Smitten kommer fra Gaden

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporingen, har man kigget på Jomfru Ane Gades andel i smittetallene for Aalborg.

- Det er vores vurdering, at aktiviteten i Jomfru Ane Gade særligt blandt de 20 til 29-årige er medvirkende til, at vi ser høje incidenser i de fire sogne Budolfi, Vor Frelser, Vor Frue og Skt. Markus, skriver styrelsen i en mail til Nordjyske.

De fire nævnte sogne ligger alle i det centrale Aalborg, og herfra har styrelsen også opgjort, hvor mange af de smittede, der siger, de har været i Gaden eller været tæt på nogen, der har.

- På baggrund af data fra vores smitteopsporing kan vi oplyse, at der i perioden fra 15. maj til 22. maj er registeret 148 smittede i de fire sogne. Ud af de 148 smittetilfælde har 86 af dem overfor smitteopsporingen angivet enten at have været i Jomfru Ane Gade i smitteperioden, at have Jomfru Ane Gade som formodet smittekilde, eller bekendtskabskreds, som har været i Jomfru Ane Gade, som formodet smittekilde.

Det er altså lidt mere end hver anden smittede i perioden, der fortæller Smitteopsporingen, at de selv har været i Jomfru Ane Gade, eller at den formodede smittekilde har været det.

Beviser ikke smitte

Kristoffer Hjort Storm vedkender tallene, men anerkender ikke, at tallene fastslår, de smittede er blevet smittet via Jomfru Ane Gade.

- Det eneste, tallene siger, er bare, at halvdelen af de smittede har været i Jomfru Ane Gade på et tidspunkt. Men den her halvdel kan lige så vel have, og har formentlig også, været til et privat arrangement, før og efter de har været i Jomfru Ane Gade.

Der er jo også unge mennesker i mange andre byer, der gerne vil mødes og feste, men som ikke har lige så høje smittetal som i Aalborg. Er problemet ikke, at der netop i Jomfru Ane Gade er rigtig mange unge mennesker, på forholdsvis lidt plads?

- Jeg er ikke helt sikker på, det der er reelt. Vores gæster kommer ikke kun fra de her fire sogne men fra hele kommunen og hele Nordjylland, siger Kristoffer Hjort Storm og henviser til den høje andel af unge borgere i de nedlukkede sogne.

- Tager du Budolfi Sogn, og de andre, så er omkring 60 procent af deres befolkning 20-30 år. I og med det er den befolkningsgruppe i hele landet, der har flest smittede, så er det klar, at den samlede procent i de her sogne kommer til at være høj, kontra Svenstrup Sogn, hvor det kun er ti procent, der er mellem 20-30 år.

Du kan også sammenligne med andre større byer, hvor unge mennesker bor i Midtbyen. Alligevel er den særligt høj i Aalborg?

- Ja, men det kan jo være et tilfælde. Den er også særligt høj i Gellerup Parken. Der florerer også rygter om, at unge lader sig bevidst smitte for at få coronapas. Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller rygter. Men der er flere faktorer, og det der med bare at pege på Jomfru Ane Gade og sige, det er deres skyld, synes jeg, er for nemt.

Udmeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed har til gengæld fået borgmester Thomas Kastrup-Larsen til endnu en gang argumentere for en nedlukning af festgaden.

- Det her siger jo det hele og jeg kan igen kun opfordre til, at staten lukker Jomfru Ane Gade ned eller giver Aalborg Kommune lovhjemmel til at gøre det. COVID-19 smitten i Aalborg skal stoppes, skriver borgmesteren på sin Facebook-profil tirsdag.