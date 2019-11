Her får du en kanon-krydret kylling og mad der mætter

Det ligner egentlig ikke det store, når man kigger på det udefra. Jeg har været her før, og jeg tænker altid på en lidt forvokset pølsevogn når jeg ser det.

Men her skal man ikke lade sig narre af udseendet. For den lille biks i Danmarksgade leverer både smag, kvalitet og mængde i stor stil.

Det vender vi tilbage til.

Thai Boxen - for det er stedet vi anmelder i dag, har et udvalg af ni retter på menuen. Og alle ligger klar når man kommer for at bestille. Så det går dejlig hurtigt.

Vi ventede ikke mere end to minutter fra vi havde bestemt os for hvad vi ville spise, til det var pakket og klar til at tage med.

Det skal dog siges, at der heller ingen kø var på det tidspunkt vi kom.

Vi lod sulten løbe af med os og bestilte tre retter. De fås i enten lille eller stor variant, og prisen er henholdsvis 50 eller 60 kroner. Jeg vil anbefale den store udgave. For spiser man gennemsnitligt, er her faktisk nærmest nok til to.

Og er man rigtig sulten, så bliver man også mæt af at konsumere en selv.

Det første vi kastede os over var en nummer tre. Vel en af Thailands signatur-retter, nemlig Panang Karry.

Hos Thai Boxen laves den med kylling, citronblade og peberfrugt og serveres med ris. Det oplyses ikke på menukortet hvad kyllingen præcis er krydret med - men krydret er den, og det på en meget elegant måde, hvor det er lykkedes at få det smagfuldt, men ikke specielt stærkt.

Det kan jeg godt lide, og man bliver spurgt, om man vil have ekstra chili med hjem til retten - det vil jeg anbefale, hvis man er til stærk mad.

Kyllingen var meget mør, men havde stadig struktur, og der var rigeligt af den. Det samme gjaldt for både sovs og ris.

Risene var i øvrigt meget velkogte. Niveauet over al dente men stadig uden at være klæge.

Massaman med den lækre kylling. Når indholdet i boksen er hældt ud over retten passer mængden af sovs perfekt til risene. Foto: Jakob Frey Ahrentzen

Anden ret var min egen personlige favorit fra de gange jeg selv har været i Thailand. Massaman.

Som Panang'en var den lavet med den krydrede kylling, og hertil er der kartofler, løg og peanuts i sovsen, som baserer sig på kokosmælk. Og karry - den røde variant.

Igen var den ikke specielt stærkt, men som nævnt kan man tage ekstra chili med hjem.

Retterne er som sådan ret simple, og derfor kan det godt overraske lidt, at de smager af så meget, som jeg synes de gjorde.

Om anmelderen 37 år gammel, og med et +20 år langt forhold til fastfood og takeaway. Der kom nemlig et pizzeria til fødebyen Tårs engang midt i 1990’erne. Bor nu i Gug, hvortil der flere gange om måneden bliver sendt en madbil ud fra enten Just Eat eller Hungry. Tager nu også gerne 13’eren ind til byen for at spise ude, og holder mest af burgere, pizzaer og det asiatiske køkken, men kan ikke fordrage sushi. Har flere gange forsøgt at få en pizza opkaldt efter mig, men den triumf har jeg stadig til gode... VIS MERE

Vi var virkelig sultne, da vi bestilte, så der røg for en sikkerheds skyld i tredje ret med i posen.

Her blandede vi to fra menukortet, nemlig "Stegte Thai-nudler med kylling, gulerod og spidskål" og en "Chilipande med hellig basilikum, langbønner og oksekød".

Det viste sig at være en ret lækkert kombination. Oksekødet var tilpas stegt - og ligesom kyllingen velkrydret uden at det blev overdrevet. De stegte nudler smagte i sig selv ikke af så meget, men var en god bund, og deres konsistens var ligesom risene ramt lige i øjet. Møre og bløde, men ikke udkogte og klæge.

Vores blandede ret. Vi fik det til at se lidt rodet ud, men det smagte fremragende. Foto: Jakob Frey Ahrentzen

I forhold til prisen får man meget mad for pengene, og jeg har været hos Thai Boxen flere gange efterhånden, og det smager også ens hver gang.

Så er man til Thaimad, som ikke er i den stærkere ende, er det er godt køb man gør her.

Det eneste som kan trække lidt ned er det rent visuelle. Det bliver serveret i foliebakker, og er gerne rumlet lidt rundt når man kommer hjem.

Men hey - det er jo takeaway vi taler om, og hvis man vil spise på for eksempel et torv i nærheden, kan man få udleveret plastikbestik til at tage med.

Smagen, mængden, prisen og dertil en meget høflig betjening kvitterer vi med fem sodavand for.

Thai Boxen Holder til på Danmarksgade 52, Aalborg. Har åben mandag til fredag 11:00-19:00. Lørdag og søndag er der lukket. VIS MERE