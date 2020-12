Her fanger politiet flest med narkotika i lommerne

NORDJYLLAND:Hver dag standser Nordjyllands Politi lovovertrædere med narkotika i lommerne eller med bagagerummene fyldt.

Det viser tal, som NORDJYSKE har fået aktindsigt i.

I 2019 er der rejst 1890 sigtelser i hele landsdelen, og det er tydeligt, at narkotika ikke kun er et storbyfænomen.

NORDJYSKE har tidligere beskrevet, hvordan handlen med narkotika er blevet mobil, og det betyder blandt andet, at Nordjyllands Politi fanger syndere flere steder i landsdelen.

- I nullerne, som jeg husker det, var det meget moderne med hashklubber. Det var meget brugt i de store byer, men det fik vi mere eller mindre bugt med, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

- Nu har vi så de brune bude version to, hvor man bruger nogle andre metoder, og det ændrer selvfølgelig situationen i bybilledet, så det kan godt være, at vi stopper folk på andre adresser end for ti år siden.

Men selv om handlen er blevet mobil, er der stadig steder, som politiet betegner som hotspots for narkohandel.

Lejren

Et af de steder, hvor politiet fanger mange syndere, er i postnummer 7741 Frøstrup. Her blev der sidste år rejst 53 sigtelser. Det svarer til 40,4 sager pr. 1000 indbyggere og placerer Frøstrup næstøverst på listen, hvis man ser på sigtelser pr. indbygger. Kun overgået af Jerup, hvor Nordjyllands eneste åbne fængsel, Kragskovhede, ligger.

I Frøstrup ligger Thylejren, hvor nogle indbyggere siden oprettelsen i 1970'erne har haft et laissez faire forhold til cannabis.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi er de godt bekendt med, at der foregår lyssky aktiviteter i og omkring Thylejren.

- Det er ikke fordi, at dem der bor der, de ryger mere hash end i resten af Danmark, men fordi der er mange, der kører derud og handler, siger Jørgen Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi i Thisted.

- Vi accepterer ikke, at det foregår derude, og vi slår ned på det med de ressourcer vi har. Derfor er der også flere sigtelser end andre steder. Og det giver god mening, for mange kører også påvirkede derfra.

NORDJYSKE har tidligere skrevet en historie om, hvordan en pædagog fra Aalborg kørte en borger til Thylejren efter hash.

Til Thylejren Festival i 2012 foregik hashhandlen også åbenlyst. Ved scenen var der sat plastikkrus med joints, hvor købere selv kunne forsyne sig og smide en 20'er i koppen.

Kopperne blev løbende tømt for penge og fyldt med joints i takt med, at festivalgæsterne tog for sig af varerne. Privatfoto

Se, hvordan det ser ud i dit lokalområde

Vi har samlet tallene for antallet af sigtelser i hele Nordjylland, så du kan se, hvor mange syndere politiet sigter i dit lokalområde.

Antallet af sigtelser er for hele 2019 og de er inddelt i tre kategorier. Den milde paragraf, som dækker over mindre mængder narkotika til eget forbrug. Den lidt større, som dækker over besiddelse med henblik på videresalg og den helt tunge paragraf om smugling.

Politiet opgør ikke, hvilken type narkotika sigtelsen dækker over. Det kan altså være alt fra pot til MDMA og kokain.

Tegn på misbrug Er du pårørende eller forældre til en person, som du tænker kan have problemer med stofmisbrug, er der en række tegn, du kan være opmærksom på. - Store humørsvingninger - Træthed og energiforladthed kombineret med rastløshed - Psykiske udsving - Øget økonomisk forbrug - Forsømmelse af daglige opgaver og interesser - Ændret omgangskreds Har du eller en du kender brug for hjælp, kan du altid kontakte den kommunale misbrugsbehandling i din kommune, hvor du kan få gratis og anonym råd og vejledning. Kilde: Rusmiddelafsnittet Aalborg VIS MERE

Leveringsdygtige i storbyen

Kigger man på, hvor der er flest sigtelser, topper Aalborg ikke overraskende listen. Byen har flest indbyggere og et pulserende natteliv.

Flere kilder, NORDJYSKE har talt med, beskriver narkotikamarkedet i Aalborg som både struktureret og organiseret. Det kan du læse mere om herunder.

