Her kan børnene brænde det sidste feriekrudt af

Sommerferien er ved at rinde ud, og børnene er måske begyndt at blive rastløse. Familiens mindste har brug for noget at lave, og de har brug for det nu! Inden længe står den på skolestart og lektier, og derfor kan det være en god idé at tage de små barylere med ud i det fri, hvor de kan brænde deres sidste feriekrudt af.

I denne uges artikel har vi allieret os med Nicoline Kops Le, medejer af den online platform og app Little Xplorers, som samler et overblik over de bedste gratis legepladser og gør det nemt for familier at finde de skjulte børnevenlige perler, der passer til deres behov. Nogle af de essentielle elementer, som Nicoline og hendes mand Qu Kops Le har fokus på i udvælgelsen af legepladser, er sikkerhed, vedligehold, underholdningsniveau, men brugerne af appen kan også selv tilføje nye legepladser og dele deres anbefalinger med andre forældre, der er på udkig efter nye steder at besøge. Læs med og få et indblik i nogle af de bedste legepladser i Nordjylland.

Rhododendronparken

Rhododendronparken Foto: Little Xplorers

I Brønderslev findes legepladsen i Rhododendronparken, der ifølge Nicoline Kops Le er en oase af natur og leg. Legepladsen er bygget af naturmaterialer og omgivet af smukke træer og blomster. Her er der hyggelige legehuse og en stor sø, hvor børnene kan udfolde sig – under opsyn, naturligvis:

- Legepladsen er bygget af fantastiske naturmaterialer, som passer perfekt ind i omgivelserne. Her er alt, hvad vi forventer af en legeplads og mere til. For de mindste er der hyggelige legehuse med gangbro imellem samt baby- og sansegynger. Legepladsen har også små trampoliner, som er sjove for både små og store børn, og for de største børn er der en spændende forhindringsbane. Hele sceneriet med de enorme træer, smukke blomsterbuske og den skønne sø gør, at vi synes, at det her er en af de bedste legepladser i Nordjylland, forklarer Nicoline Kops Le.

Jerslev Multipark

Multiparken i Jerslev er et sandt legeparadis for børn i alle aldre. Med parkens inddeling efter alder og forskellige sportsanlæg er der noget at lave for enhver – også de barnlige sjæle, som (på papiret) ikke er børn længere.

- Vi plejer at kalde det ’multiparken, der har alt’. Legepladsen i Jerslev er et oplagt sted, hvis man har børn i forskellige aldre, fordi der er noget for enhver.

- Legepladsen er inddelt i to efter alder, og der er mulighed for, at man som forældre kan sidde i midten af det hele, hvilket er helt perfekt, hvis man har flere børn med, fortæller Nicoline Kops Le.

Udover den inddelte legeplads er der også forskellige sportsanlæg, mulighed for interaktiv leg og læring, parkouranlæg, skateboardbane og meget mere, så her kan du roligt slippe børnene fri i et par timer.

Glarborgen

Glarborgen Foto: Little Xplorers

Den sidste legeplads, Nicoline Kops Le vil anbefale, ligger i Brovst og kaldes Glarborgen. Her kan hele familien lege blandt et væld af fantasifulde træskulpturer og nyde en medbragt frokost i madhuset eller lave mad over bål – hvis man altså ikke er for fin til at lugte lidt af røg.

- Det er en perle af en legeplads midt i den skønne skov på Øland, som opfylder alle vores krav til, hvad en god legeplads skal indeholde. Den bliver løbende vedligeholdt og er derfor altid pæn og ren. Man kan booke det store madhus, hvor man kan nyde sin medbragte mad, eller man kan bruge det fine bålområde til at lave noget på stedet, fortæller Nicoline Kops Le og fortsætter:

- Legepladsen er i en liga for sig. Der er eksempelvis en dobbeltgynge, hvor man kan sidde ved siden af sit barn og gynge sammen – det er noget, vi sjældent ser. Generelt inviterer Glarborgen til en helt uforglemmelig tur i skoven, hvor man kan lege, spise, lave bål, gå ture, spille fodbold, klatre i træer, kaste med frisbee og meget andet. Helt sikkert én vores favoritter her i Nordjylland.

Konklusion

Alt tyder heldigvis på, at der er masser af muligheder for at holde børnene underholdt i sommerferieslutspurten. Legepladserne indbyder hver især til gode timer og kvalitetstid med børnene på hver sin måde, og uanset hvilken legeplads I vælger, er I under alle omstændigheder garanteret en dag fyldt med en masse frisk luft og motion, så de små er klar til skolestart inden længe.