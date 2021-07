Her kan du blive vaccineret uden at bestille tid

NORDJYLLAND:Borgere i to områder i Aalborg Kommune er bagud med at blive vaccineret mod corona, og det vil kommunen og regionen nu gøre noget ved.

Tirsdag 29. juli kan de borgere møde op og blive vaccineret uden tidsbestilling. Det foregår mellem kl. 10 og 18 i Løvvanghallens gymnastikhal samt på Trekanten Bibliotek og Kulturhus i det østlige Aalborg.

Invitationen til drop-in-stik gælder både personer, der endnu ikke har fået første stik, samt dem, der endnu mangler anden stik.

Tilbuddet gælder borgere over 18 år i sognene Lindholm og Nr. Tranders. Borgere, der i forvejen har modtaget invitation til vaccination, men endnu ikke har booket tid.

Lignende drop-in-vaccination uden tidsbestilling fandt sted i Løvvangen og Aalborg Øst 24. juni. Dengang mødte 526 borgere op for at få et prik, og det var mere end forventet, oplyser Aalborg Kommune.

Læs også: