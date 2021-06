Her kan du få en frivillig vaccine i Nordjylland

NORDJYLLAND:Freja Hallen i Aalborg bliver omdannet til vaccinationssted for vaccinerne mod covid-19 fra AstraZeneca og Johnson & Johnson. Vaccinationen med de frivillige vacciner starter torsdag.

Det oplyser virksomheden Practio, der administrerer den frivillige vaccineordning, til Nordjyske.

- Vi har været ude og kigge på steder, som havde en tilpas størrelse til at blive vaccinationssted, og der har Freja Hallen været et godt sted, siger Jonas Nilsen, der er medstifter og direktør i Practio.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson blev tidligere i år trukket ud af vaccinationsprogrammet på grund af risiko for alvorlige bivirkninger. Efterfølgende besluttede politikerne, at det skulle være muligt at få en af vaccinerne i en tilvalgsordning.

For fire dage siden havde 1819 mennesker skrevet sig op til en frivillig vaccine i Aalborg. Virksomheden kan ikke oplyse nyere tal for regionen, men kan generelt sige, at tilslutningen til vaccinerne er steget, efter det mandag blev kendt, at vaccinationskalenderen skrider.

- Jeg ville være overrasket, hvis ikke også den tendens gælder for Nordjylland, siger Jonas Nilsen.

Han oplyser, at det bliver muligt at vaccinere 2000 om dagen i Freja Hallen. I udgangspunktet er vaccinationsstedet åbent til slutningen af juli, men det kan ændre sig, hvis vaccinationskalenderen bliver rykket yderligere.