Her præsenterer Socialdemokratiet ny borgmesterkandidat

AALBORG:Hvem skal afløse Thomas Kastrup-Larsen som borgmester i Aalborg Kommune?

Det har været det helt store samtaleemne, siden borgmesteren annoncerede, at han ville stoppe. Flere S-politikere meldte deres kandidatur, men nu er der kun to tilbage: Den tidligere minister Flemming Møller Mortensen og byrådsmedlem- og gruppeformand Lasse Frimand Jensen.

Nu skriver Socialdemokratiet i en pressemeddelelse, at partiets borgmesterkandidat præsenteres 6. juni på et medlemsarrangement i Vejgaardhallen klokken 19.

Det bliver formanden for Socialdemokratiet i Aalborg Kommune, Ulla Astman, der offentliggør resultatet, og efterfølgende vil de to kandidater få lov til at sætte ord på begivenhederne.

Fem mod seks

I byrådet står officielt seks medlemmer bag Flemming Møller Mortensen som partiets borgmesterkandidat.

Det drejer sig om Lisbeth Lauritsen, Mette Ekstrøm, Rosa Sulaiman, Søren Kusk, Nuuradiin S. Hussein og Evald Lange Rise.

Samtidig peger fem medlemmer på Lasse Frimand Jensen som borgmesterkandidat. Det er Tobias Bøgeskov Eriksen, Helle Frederiksen, Dennis Charles Hansen, Bjarne Jensen og så Lasse Frimand Jensen selv.

Det efterlader to tavse mænd i midten: Nuværende borgmester Thomas Kastrup-Larsen og hans afløser i byrådet, Michael Mansdotter. Ingen af de to vil officielt pege på en kandidat.

Hvem støtter hvem? Socialdemokratiets byrådsgruppe i Aalborg er delt i to lejre, når det drejer sig om valget af partiets spidskandidat og dermed borgmesterkandidat.

Midt mellem de to lejre står to mænd. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen og hans afløser i byrådet Michael Mansdotter.

Afstemningen bestemmer

Hvem, der bliver Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Aalborg Kommune, afgøres af den urafstemning blandt alle partiets medlemmer i Aalborg, som officielt er slut nu. Der mangler dog stadig at blive talt de sidste brevstemmer op, før resultatet offentliggøres 6. juni.

At det er partimedlemmerne, der vælger, hvem der skal være partiets spidskandidat, er helt normalt. Men fordi Socialdemokratiet har borgmesterposten, har valget ikke bare betydning for medlemmerne, men for hele Aalborg.

Bliver det Flemming Møller Mortensen, der bliver valgt som spidskandidat, skal den splittede byrådsgruppe nemlig blive enige om, hvem der skal være borgmestervikar i to et halvt år, indtil der igen er kommunalvalg.

Først til den tid vil Flemming Møller Mortensen kunne blive valgt ind i byrådet, og hvis vælgerne vil det, blive Aalborgs næste borgmester.

Er det i stedet Lasse Frimand Jensen, der bliver partiets spidskandidat, så kan han, når resultatet af urafstemningen forelægger, trække borgmesterkæden over hovedet med det samme.