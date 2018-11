Her sænkes “kloge” containere ned i jorden

AALBORG: Onsdag blev den første første af omkring 1000 containere, der skal nedgraves i Aalborg og Nørresundby, sænket ned i jorden. Det skete i Norgesgade i øgadekvarteret i Aalborg.

Containerne skal over de næste fem år etableres i små grupper i områderne med mest etagebyggeri. De nedgravede containere skal erstatte de mange 660 og 440 liters containere, der står i baggårde og nogle steder langs husmure.

- I takt med at der bliver sorteret affald i flere og flere fraktioner, kræver det en del plads i baggårdene til containere. Når vi nu går over til de nedgravede containere, vil der blive frigivet en masse plads, som de gamle containere optager i dag, udtaler Tobias Qvistorff Sidén, projektleder for de nedgravede containere hos Aalborg Forsyning, i en pressemeddelelse.

Mindre lugt og nul rotter

De nedgravede containere er ikke kun en fordel ud fra pladsmæssige hensyn.

- Ved at kapsle affaldet inde i beton og metal og grave containeren ned, er affaldet ikke til at komme til for rotter og måger. Samtidig er der væsentligt køligere under jorden, så lugtgener bliver også mindre.

Når Aalborg Forsyning i dag kører rundt og tømmer containere i baggårde hver uge, sker det efter ruter. Det betyder, at renovationsfolkene ofte tømmer containere, som kun er delvist fyldte.

Containere giver selv besked

Med de nedgravede containere er det slut med at tømme containere med mere luft end affald i.

- Det er ikke hensigtsmæssigt at køre ud og tømme en masse halvfyldte containere. I de nedgravede containere er der installeret en fyldemelder - en slags ekkolod, der måler, hvor fyldt containeren er blevet. Det betyder, at vi hele tiden kan holde øje med, hvornår en container er 90-95 procent fyldt og derfor klar til at blive tømt. Det sparer unødig kørsel og dermed CO2, forklarer Tobias Qvistorff Sidén.

Han tilføjer, at de nye containere også er en fordel for medarbejderne, der nu slipper for de tunge løft med de nuværende containere.

Kan rumme 5.000 liter

Hver nedgravet container har en kapacitet på 5.000 liter og løftes med kran. Ved hver gruppe af containere vil borgerne i området kunne komme af med deres restaffald, papir og pap, glas og flasker, plast og metal og brugte batterier.

Over det næste år vil cirka 180 containere blive etableret i Aalborgs øgadekvarter, året efter etableres containere i Nørresundby midtby og Aalborgs Vestby, og i de følgende tre år graves containere ned i Aalborg midtby.

De steder i byen, hvor der de kommende år bliver ledningsarbejde i eksempelvis kloak- eller fjernvarmenettet, bliver de nedgravede containere dog etableret uafhængigt af tidsplanen, så arbejdet er mindst muligt til gene for området. Derfor bliver der i den kommende tid eksempelvis også gravet ud til containere i forbindelse med byggeriet på Budolfi Plads og etableret containere i forlængelse af ledningsarbejdet i Ågade i Aalborg.