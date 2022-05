Her skal spækhuggeren obduceres

AALBORG:Der er ikke meget nyt at fortælle om den efterhånden berømte spækhugger, som holder til i Limfjorden. Den trækker fortsat vejret, og naturvejleder Ivar Høst mener fortsat ikke, at den har gode udsigter.

- I den første uge troede jeg på, at den måske kunne overleve og svømme væk igen, men for mig at se er det kun et spørgsmål om tid nu. Om det er dage eller uger, vi snakker om, det har jeg ikke et bud på, siger Ivar Høst.

Derfor er forberedelserne til en åben obduktion også allerede foretaget. Det kommer til at foregå ved Nørresundbys havnefront mellem Limfjordsbroen og Aalborg Kommunes bygninger.

- Hvis spækhuggeren dør, så melder vi ud, hvornår obduktionen kommer til at foregå, så man kan komme ned og overvære det. Vi har oplevet en enorm interesse for spækhuggeren, så det kan jo være, at der er nogen, som vil have den sidste del af historien med, fortæller Ivar Høst.