Hercules lettede med nødhjælp til jordskælvs-område

NORDJYLLAND:Med JOB og JØR i cockpittet lettede det store transportfly Hercules B-538 onsdag ved 9.30-tiden fra Flyvestationen i Aalborg.

Flyet, der kan laste op til 20 tons gods, skal de næste godt seks dage løse opgaver, som er koordineret af Movement Coordination Center Europe - og er blandt den danske stats bidrag til den nødhjælp, der ydes efter det voldsomme jordskælv i Tyrkiet og Syrien natten til mandag 6. februar 2023.

Udover last fra Danmark mellemlandes der i Tyskland, hvor der fyldes yderligere på. Foto: Lars Pauli

- Det flyver først til Osnabrück i Tyskland, hvor det bliver lastet med blandt andet telte og soveposer. Herfra flyver det videre til Tyrkiet, fortæller major Morten Valentin Jensen fra Flyvestation Aalborg.

Foruden noget last er med ombord de to piloter JOB og JØR, et teknisk besætningsmedlem, to loadmastere samt to cargospecialister. Sidstnævntes opgaver undervejs kan være at pakke om, hvis det bliver nødvendigt.

Major Morten Valentin Jensen. Foto: Lars Pauli

- Opgaven er at bringe nødhjælp fra forskellige logistiske opsamlingscentre frem til katastrofeområdet, hvorfra de tyrkiske og internationale myndigheder vil forestå den yderligere fordeling af mad, telte, tæpper, tøj, forklarer majoren.

Et Hercules har en rækkevidde på 5250 kilometer. Foto: Lars Pauli

Hercules er specielt egnet til denne type opgaver, da flyet kan operere fra korte interimistiske baner og har et lastesystem, der kan håndtere gods hurtigt og fleksibelt. En del af træningen har - ikke til opgaven i Tyrkiet, men generelt set - været at lande på eksempelvis korte baner som en strand i Nordjylland. Et Hercules kan altså lande næsten hvor som helst.

Og så er en del af træningen blandt mange andre ting at kaste gps-styrede faldskærme. Det betyder, at man fra flyet kan kaste nødhjælp ved områder, som er svært tilgængelige.

Ombord kan der være eksempelvis 128 soldater, 92 faldskærmssoldater eller 74 bårer. Foto: Lars Pauli

- "Vi flyver det, ingen andre vil, kan eller tør". Sådan er vores motto, fortæller Morten Valentin Jensen.

Denne tur til Tyrkiet kan ifølge majoren være den første af flere. Det kan således ikke udelukkes, at Danmark vil bidrage med yderligere bistand til det jordskælvsramte område.

