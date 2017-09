Herlige billeder: Cirkusrevy i Aalborg

AALBORG: Onsdag 6. september indtager dette års Cirkusrevy-hold Aalborg, og sædvanen tro var de dagen før på tur rundt i byen, hvor de hilste på byens borgere.

Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard har, som garvede Cirkusrevy-skuespillere, prøvet det adskillige gange. Og for Lise Baastrup er det såmænd også ved at være dagligdag. Hun var nemlig med på revy-tur rundt i Aalborgs midtby for første gang sidste år.

Kapelmester James Price deltog naturligvis også i turen rundt i byen.

Aalborg er det eneste sted uden for Bakken, hvor Cirkusrevyen opføres. Og den stemningsfulde fejring af Cirkusrevyens komme til Aalborg er efterhånden blevet en tradition dagen før revyens Aalborgpremiere.

Turen rundt i city sluttede som altid af på fjorden. 15.30 sejlede MS Kysten afsted med ensemblet fra Honnørkajen.