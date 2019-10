Hest sad fast i vandløb - reddet op af beredskab

HVORUPGÅRD:En hest måtte søndag formiddag reddes op fra et vandløb nær Hvorupgård sydvest for Vestbjerg.

Hesten var sluppet ud fra en indhegning, men faldt ned i en grøft med et vandløb og sad fast.

En borgere kontaktede Nordjyllands Beredskab, som normalt ikke tager sig af den slags opgaver, men i dette tilfælde gjorde beredskabet en undtagelse.

Under anvisning fra en tilkaldt dyrlæge fik beredskabet hevet hesten op fra vandløbet. Det skete ved at sætte stropper under hesten og hive den op ved hjælp af en nabos rendegraver, oplyser indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Redningsaktionen varede omkring en times tid. Hesten var noget udmattet bagefter og blev bragt til en ridestald, tilføjer indsatslederen.